DIRETTA RADUCANU FERNANDEZ FINALE US OPEN 2021/ Video streaming tv: le due sfidanti

DIRETTA RADUCANU FERNANDEZ: LA CANADESE

Sempre più vicina la diretta di Raducanu Fernandez, parliamo allora anche di Leylah Annie Fernandez, la seconda protagonista della sorprendente finale femminile degli Us Open 2021. Nata a Montreal il 6 settembre 2002, dunque appena un paio di mesi più “vecchia” (si fa per dire) della sua avversaria, Fernandez ha origini ecuadoriane e filippine e nel mese di marzo ha vinto a Monterrey il suo primo torneo Wta. La canadese sta stupendo tutti, perché ha battuto Osaka, Kerber, Svitolina e Sabalenka dal terzo turno in poi: “Troppe cose sono successe in questo US Open. Ho incontrato Billie Jean King, c’è Steve Nash nel mio angolo e grazie di essere venuto. Non riesco davvero a decidere cosa sia più importante”, ha dichiarato al termine della semifinale.

Diretta Us Open 2021/ In finale sarà Djokovic Medvedev: Nole batte Zverev in 5 set

Una vittoria che l’ha lasciata senza parole: “Non ho veramente idea. Grazie al pubblico perchè mi ha aiutato, mi ha sostenuto, ha lottato per me e non si è mai arreso. Grazie per aver fatto il tifo per me. Ci sono voluti tanti anni di lavoro, di lacrime e sangue. La volevo questa finale e ho lottato su ogni punto e anche Aryna lo ha fatto, ma alla fine l’ultimo punto l’ho vinto io e sono in finale”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Emma Raducanu/ Chi è la finalista agli Us Open 2021, prima qualificata di sempre

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE RADUCANU FERNANDEZ

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv degli Us Open 2021 è disponibile su Eurosport, il canale che fin dal primo giorno ha seguito i match dello Slam di tennis e che trovate sia sul digitale terrestre che sul decoder della televisione satellitare. In assenza di un televisore, potrete assistere alla finale femminile Raducanu Fernandez anche in diretta streaming video: in questo caso però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. Il sito ufficiale www.usopen.org vi permetterà invece di avere accesso a tutte le informazioni utili: contenuti multimediali con highlights e interviste, programma e tabelloni e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021/ Streaming video tv: Raducanu e Fernandez in finale!

LA BRITANNICA

Mentre aspettiamo la diretta di Raducanu Fernandez, sorprendente finale degli Us Open 2021 in campo femminile, è giusto presentare meglio queste due giovani tenniste. Emma Raducanu è nata a Toronto il 13 novembre 2002 da padre rumeno e madre cinese, ma all’età di due anni la famiglia si è trasferita nel Regno Unito e di conseguenza Emma ha cittadinanza britannica. Dalle qualificazioni alla finale, per di più senza mai perdere un set: un cammino incredibile quello di Emma Raducanu, la prima giocatrice di sempre a riuscirci agli US Open.

Dopo la vittoria contro Maria Sakkari in semifinale, Raducanu ha dichiarato: “Onestamente è passato tutto rapidamente, mi prendo cura di un giorno alla volta e tre settimane dopo sono in finale agli US Open e non riesco ancora a crederci“. La favola avrà lieto fine? Emma promette che vivrà la finale “senza pressioni, arrivo pur sempre dalle qualificazioni”, inoltre ha indicato in Tim Henman un prezioso punto di riferimento: “Tim è sempre stato una fonte d’ispirazione per me. Continua a dirmi gioca un punto alla volta, non farti prendere dalla fretta, pensa solo al momento che stai vivendo. Sono grata per tutto quello che ha fatto per me e per il tennis britannico”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE FINALE

La diretta della finale Raducanu Fernandez degli Us Open 2021 ci terrà compagnia questa sera da New York, con inizio alle ore 22.00 italiane di sabato 11 settembre, che nella Grande Mela è naturalmente il giorno del ventesimo anniversario degli attentati del 2001. Nel contesto delle commemorazioni, ecco un momento di grande sport che ci regalerà una sorpresa qualunque sia l’esito, perché una finale tra la britannica Emma Raducanu e la canadese Leylah Fernandez era a dir poco imprevedibile come epilogo del singolare femminile degli Us Open 2021. Basterebbe dire che nessuna delle due tenniste era fra le 32 teste di serie all’inizio dell’Open degli Stati Uniti, appena due settimane fa: il tennis femminile negli ultimi anni ci ha abituato a sorprese spesso anche clamorose, ma questa è senza dubbio una delle più grandi di sempre.

La finale Raducanu Fernandez dovrà incoronare l’erede di Naomi Osaka, vincitrice degli Us Open l’anno scorso e sarà in ogni caso una regina giovanissima, dal momento che Raducanu e Fernandez sono entrambe nate nel 2002. Il tempo dirà se questa finale sarà il primo atto di due grandi carriere e magari di una splendida rivalità, oppure se sarà un exploit isolato, per ora ci godiamo una partita imprevedibile: cosa ci riserverà la diretta di Raducanu Fernandez?

DIRETTA RADUCANU FERNANDEZ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Raducanu Fernandez chiuderà gli Us Open 2021 per quanto riguarda il torneo femminile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui delle due finaliste. La britannica Emma Raducanu (nata a Toronto e con origini rumene e cinesi) è partita addirittura dalle qualificazioni, poi nel primo turno ha eliminato la svizzera Vogele ed in seguito la cinese Zhang, la spagnola Sorribes Tormo e l’americana Rogers nei primi quattro turni. Fin qui un pizzico di fortuna, perché una qualificata che per quattro turni non incrocia mai una testa di serie è un fatto certamente strano, ma poi Raducanu ha dimostrato di meritarsi la ribalta battendo Belinda Bencic ai quarti e Maria Sakkari in semifinale, tutto questo senza perdere nemmeno un set in tutti gli Us Open 2021 fino ad oggi.

Nella parte bassa del tabellone, la canadese Leylah Fernandez (nata a Montreal e di origini ecuadoriane e filippine) ha vinto al primo turno contro la croata Konjuh e al secondo contro l’estone Kanepi, poi ecco il colpaccio al terzo turno, quando ha eliminato la detentrice Osaka. Altra vittima illustre al quarto turno, nel quale Fernandez ha battuto la tedesca Kerber, poi ai quarti la giovane canadese ha avuto la meglio sull’ucraina Svitolina e in semifinale ha rovesciato il pronostico per la quarta partita consecutiva eliminando pure la testa di serie numero 2 Sabalenka. Dunque possiamo notare che Leylah Fernandez ha lasciato per strada quattro set, ma ha anche avuto un percorso durissimo nel quale dunque ha già superato tanti esami difficili. Adesso avrà un grande peso anche l’approccio alla finale che potrebbe cambiare la carriera di entrambe: che cosa succederà?



