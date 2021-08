Diretta Rally Belgio 2021/ Wrc, streaming video tv: super giornata nelle Fiandre!

Dopo l’ottimo antipasto occorso nella giornata di ieri, ecco che entreremo solo oggi, sabato 14 agosto 2021 nel vivo della diretta del Rally del Belgio 2021, attesissima prova del mondiale Wrc. Siamo ancora nelle Fiandre, nelle colline che circondano l’incantevole cittadina di Ypres e pure siamo pronti a dare il via alla giornata più impegnativa di questo fine settimana di corsa, dove pure saranno ben otto le stage previste per un totale di 119, 92 km a cronometro da affrontare. Durante i quali pure saranno scintille in strada: già ieri dopo tutto abbiamo assistito alla bella battaglia tra Breen e il padrone di casa Neuville, con pure detriti e tante polemiche sulle scivolosità delle srade a fare da sfondo a una intensissima giornata. E chissà che cosa succederà oggi per la diretta del Rally del Belgio 2021!

DIRETTA RALLY BELGIO 2021/ Wrc, streaming tv: Neuville torna leader dopo la SS4!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY BELGIO 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che anche oggi sabato 14 agosto 2021 non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Belgio 2021: pure per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa nelle Fiandre in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021/ Wrc, trionfo Rovanpera: più giovane vincitore di sempre!

DIRETTA RALLY BELGIO 2021: PROGRAMMA E PERCORSO

Impazienti di dare la parola alla strade sterrate e ai ciottoli nella regione delle Fiandre per la diretta del Rally del Belgio 2021, pure occorre ora andare a controllare programma e percorso odierni. Come accennato prima, per i nostri beniamini del mondiale Wrc, saranno ben otto le stage oggi da affrontare: ancora una volta saremo principalmente sulle strade a sud di Ypres e al solito, detriti, ciottoli e il pericolo sempre presente della pioggia, metteranno in difficoltà tutti. Calendario alla mano poi vediamo che oggi il via alla prima stage, la SS9 sarà dato alle ore 9.11 italiane: si comincerà con la tappa Hollebeke 1 di 25.86 km, la più lunga dell’intero Rally del Belgio 2021. A seguire avremo poi le SS10 e SS11 di Dikkebus 1 e Watou 1 lunghe rispettivamente 2.49 km e 13.62 km, mentre poco prima di mezzo giorno si accenderà anche la frazione numero 12 di Mesen-Middelhoek 1 da 7.99 km. Nel pomeriggio e non prima delle ore 14.11 i piloti del mondiale Wrc ripeteranno le stesse quattro frazioni del mattino: l’arrivo al traguardo dovrebbe essere previsto attorno le ore 19.00.

LEGGI ANCHE:

Diretta Rally Estonia 2021/ Wrc, classifica: Rovanpera avvicina la vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA