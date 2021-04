Diretta Rally Croazia 2021/ Wrc, streaming video tv: ben 8 special stage oggi

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: OGGI IL DAY 2

Dopo le prime emozioni occorse solo ieri, ecco che siamo in diretta con il Rally di Croazia 2021, terzo appuntamento del mondiale Wrc, anche oggi, sabato 24 aprile 2021 e davvero non vediamo l’ora di rivedere in gara i nostri beniamini. Al debutto sulle strade croate per la competizione iridata, i protagonisti Wrc hanno fatto subito scintille e non stati pochi i colpi di scena vissuti sulle alte creste a sudovest della capitale: solo ieri abbiamo assistito al ritiro dopo solo cinque km della prima tappa di Rovanpera e pure al dominio di Thierry Neuville, tra i pochi a riuscire a dominare lo sterrato e la ghiaia delle strade croate.

Pur anche oggi siamo sicuro che sarà grandissimo show nella regione del Karlovac: con questo day 2, per la diretta del Rally di Croazia 2021, vivremo infatti la giornata più impegnativa dell’intero weekend , con 8 speciale stage e ben 121,92 km cronometrati, a cui vogliamo presto dare spazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CROAZIA 2021

Alla vigilia della seconda giornata sulle strade croate, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Croazia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: IL PERCORSO ODIERNO

Impazienti di dare la parola alla strada per la diretta del Rally di Croazia 2021, in questo day 2, andiamo prima a controllare da vicino percorso e programma che ci attende oggi. Come abbiamo accennato prima, oggi sarà giornata veramente impegnativa, con ben otto special stage previste (purtroppo da disputare a porte chiuse): il via sarà dunque dato di mattina presto, per le ore 8.29, quando comincerà la SS9 Mali Lipovec-Grdanjci 1, di 20,30 km. Di fila saranno poi le SS10 e 11 di Stojdraga-Gornja Vis e Krasic-Vskovac 1, lunghe rispettivamente 20.77 e 11.11 km: conclusione con la 12^ tappa, da Vinski Vrh a Duga Resa, di 8.78 km. Nel pomeriggio poi e non prima delle ore 14.29 i beniamini del mondiale Wrc affronteranno nuovamente il medesimo percorso, con il Service aperto alle ore 1828 alla Fiera di Zagabria. Da sottolineare che poi saranno tanti i punti complicati da affrontare, come pure il tratto previsto nel parco naturale di Zumberak, nel corso della special stage Stojdraga-Gronja Vas: qui saranno tratti di strada assai tortuosi, dove sarà difficili trovare il ritmo giusto nell’affrontare i tornanti e dunque non perdere secondi preziosi nelle mille curve.

