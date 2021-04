Diretta Rally Croazia 2021/ Wrc, streaming video tv: chi vincerà oggi?

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: OGGI GLI ULTIMI KM!

Arriviamo oggi, domenica 25 aprile 2021, a giusta conclusione della terza tappa del Mondiale Wrc: oggi, con la diretta del day 3 del Rally di Croazia 2021 conosceremo finalmente il primo vincitore di questa prova inedita per la rassegna iridata e dunque siamo impazienti di distribuire anche sonanti punti validi per la classifica mondiali riservata ai piloti. Dopo dunque i trionfi di Ogier a Montecarlo e di Tanak in Finlandia, chi oggi salirà sul primo gradino del podio?

Difficile prevederlo questa mattina, tenuto conto sia di quanto occorso ieri in strada, come pure dei tanti com che ancora ci attendono fino al traguardo finale: siamo però certi che sarà grande spettacolo per il Rally di Croazia 2021. Solo ieri altre otto prove speciali ci hanno detto che sono ancora tre i piloti che possono vincere: Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Thierry Neuville. Siamo dunque ben impazienti di dare il via alle ultime 4 SS: chi vincerà il Rally di Croazia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CROAZIA 2021

In vista dell’ultima giornata di gare, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Croazia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Pur impazienti di dare di nuovo il via alla diretta del Rally di Croazia 2021, per scoprire chi sarà il primo vincitore di al tappa inedita per il Mondiale Wrc, tocca andare ad approfondire il percorso e il programma per questo day 3, che si annuncia emozionate. Tabella alla mano, vediamo subito che anche oggi si partirà molto presto, e purtroppo senza la presenza di tifosi: il via scatterà alle ore 7.20 con la Special stage numero 17 tra Bliznec e Pila 1, lunga 25,20 km, e sarà la frazione più lunga di tutta la manifestazione croata. Di fila alle ore 8.38 comincerà la SS18 di Zagorska Sela-Kumrovec 1 di 14.09 km: dalle ore 10.11 si ritornerà in strada per ripetere le frazioni della giornata, precisando che la Wolf power stage di Zagorska Sela-Kumrovec 2 avrà luogo solo alle ore 13.18. Al traguardo sarà poi cerimonia di premiazione del vincitore: chi dunque iscriverà per primo il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione? Solo la strada ce lo dirà.

