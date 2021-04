Diretta Rally Croazia 2021/ Wrc, streaming video tv: tappa inedita del Mondiale!

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: TERZA TAPPA DEL MONDIALE WRC

Dopo ben due mesi dall’ultimo appuntamento in Finlandia, ecco che siamo in diretta oggi con la terza tappa del Mondiale Wrc, ovvero il Rally di Croazia 2021. Prova inedita della competizione iridata, siamo davvero impazienti di dare il via a quella che è una delle prove più attese di questa stagione 2021, che pure messa in forte difficoltà dalle problematiche legate alla pandemia (anche quest’appuntamento sarà a porte chiuse e con programma rivoluzionato), pure continua a regalarci emozioni.

Anche se per l’appunto i problemi non mancano: solo in extremis l’organizzazione del Rally di Croazia 2021 è stata costretta a dichiarare la prova a porte chiuse, e inoltre sono state cancellate le prime due Special Stage, che erano previste per la giornata di ieri (e che avrebbero potuto richiamare troppi appassionati, col pericolo di assembramenti numerosi). Ma pur con qualche ostacolo, i beniamini del mondiale Wrc sono pronti a ritornare in strada e regalare grandi emozioni in questa diretta del Rally di Croazia 2021.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CROAZIA 2021

Alla vigilia della prima giornata sulle strade croate, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Croazia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Pur impazienti di dare la parola alla strada e dunque rivedere anche i nostri beniamini del mondiale Wrc, tocca dare prima uno sguardo al programma e al percorso che ci attenderà, oggi 23 aprile 2021, per il Day 1 della diretta del Rally di Croazia. Come abbiamo detto prima, il calendario è stato appena corretto, ma per oggi saranno tanti i km previsti e ben otto le special stage da affrontare. Il via oggi sarà dato molto presto: alle ore 8.39 partirà la prima vettura per la SS1 di Ruse Plesovoca, lunga 6.94 km, a cui subito faranno seguito le SS2 e SS3 di Kostanjevac-Petrus Vrh e Jaskovo-Mali Modrus Potok, lunghe rispettivamente 23,76 km e 10.10 km. A chiusura della prima finestra mattutina la special stage numero 4, da Pecurikovo Bodo a Mreznicki Novak, di 9.11 km.

Nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 i campioni del mondiale Wrc ripercorreranno il medesimo percorso del mattino, ma in condizioni differenti (tenuto poi conto che gli ultimi correranno al tramonto). Da aggiungere che il terreno poi sarà particolarmente accidentato oggi, tra creste e salti: non sarà facile non cadere in qualche tranello sulle strade croate, tenuto poi conto che queste saranno del tutto inedite per quasi tutti.



