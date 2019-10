Diretta Rally del Galles 2019/ Wrc, streaming video e tv, orario e vincitore

Il Rally del Galles 2019 torna in diretta anche oggi, domenica 6 ottobre per la sua giornata conclusiva e certo dopo le tante emozioni vissute in questo fine settimana, non vediamo l’ora di incoronare il vincitore della terzultima prova del Mondiale Wrc. Benchè a questo punto la classifica della prova sia abbastanza delineata, non possiamo ancora dare per scontato nulla: il previsto maltempo poi potrebbe davvero ribaltare il pronostico prima che ancora si accedono i motori. Se non altro per tuti i piloti del Mondiale Wrc ancora in gara, la giornata di oggi per il Rally del Galles 2019 non dovrebbe riservare alcuna sostanziale novità: si correrà di nuovo nel nord del Galles e perlopiù in mezzo alle foreste inglesi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DEL GALLES 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Galles 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL GALLES 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Come riferito prima non vi saranno novità sostanziali di percorso in questa ultima giornata del Rally del Galles 2019: pure non vuol dire che sarà facile per i protagonisti del mondiale Wrc. Ecco dunque che facendo il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Gran Bretagna oggi si correrà già dalle ore 8.24, quando avrà inizio la Special stage 18 di Alwen 1, lunga 10.41 km: di fila verranno poi affrontate le SS 19 e 20 di Brenig 1 e di Great Orme, lunghe rispettivamente 6.43 e 4.74 km. Al termine, una breve sosta al Service park, prima di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime tappe di questo Rally del Galles 2019. Dalle ore 12.06 si torna nel fango inglese per disputare la SS21 di Alwen 2, mentre verso le 13 avrà luogo la decisiva Power stage finale di Brenig 2, lunga 6.43 km e che quest’anno eccezionalmente verrà affrontata in senso inverso.



