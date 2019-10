Diretta Rally del Galles 2019/ Wrc, streaming video tv: orario e percorso (5 ottobre)

Siamo ormai entrati nel vivo di questa eccezionale edizione del Rally del Galles 2019, terzultima prova del mondiale Wrc, che certo ci regalerà qualche colpo di scena, quando ormai manca sempre meno alla consegna del titolo iridato. Come abbiamo visto ben ieri è infatti lotta aperta per Ott Tanak, primo indiziato al successo in questa stagione Wrc, ma certo i suoi diretti rivali fino ad ora non stati a guardare. Questa seconda giornata del Rally del Galles 2019, in diretta sabato 5 ottobre 2019 poi si annuncia decisiva: oggi infatti verranno percorsi più km competitivi: anzi di fatto oggi verrà disputata quasi metà dell’intera prova, nel panorama suggestivo delle foreste del Galles.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DEL GALLES 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Galles 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL GALLES 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Andiamo dunque subito a vedere nel dettaglio che cosa ci riserva questa giornata per la diretta del Rally del Galles 2019. Facendo quindi il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Inghilterra, ecco che la prima special stage della giornata avrà inizio alle ore 9.08 e sarà la Dyfi 1 di 25.86 km a cui faranno seguito le SS 12 e 13 di Myherin 1 e Sweet Lamb Hafren, lunghe rispettivamente 23.54 km e 25.65km. Sarò poi solo una sosta per il rifornimento oggi e nessuna pausa al Service park: si ripartirà dunque alle ore 15.08 con la riproposizione delle tappe del mattino. Elemento di novità nell’edizione 2019 del Rally del Galles la prova speciale di Colwyn Bay, lunga 2.4 km e prevista alle ore 20.11, che verrà quindi disputata tutta in notturna.



