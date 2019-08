Diretta Rally di Finlandia 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e vincitore

Dopo una lunga sosta dopo la vittoria di Dani Sordo al Rally di Sardegna, ecco che il moniale Wrc torna sotto i riflettori e lo fa oggi, venerdì 2 agosto con le prime vere special stage del Rally di Finlandia 2019. Ci si sposta quindi nel profondo nord e intorno alla cittadina di Jyvaskyla dove sarà fissato (come pure è accaduto l’anno scorso) il parco chiuso per una delle prove più iconiche e attese di tutto il calendario iridato, oltre che davvero suggestivo. C’è quindi grande attesa intorno a questa prima giornata del Rally di Finlandia, che benché non possa essere definito come il più difficile del mondiale Wrc, rimane di certo il più veloce, tanto che da tradizione la corsa assume pure il nome di ‘Gp di Finlandia’. Le difficoltà in ogni caso non mancheranno considerato anche le complicate condizioni climatiche: lo spettacolo è assicurato anche perché i punti messi in palio per il mondiale ingolosiscono tanti, specie Tanak, vincitore in Portogallo e leader della classifica iridata che cerca la fuga per il titolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI FINLANDIA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Finlandia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal nord.

DIRETTA RALLY DI FINLANDIA 2019: IL PERCORSO

Per quanto riguarda il percorso previsto per oggi, prima giornata del Rally di Finlandia 2019, va subito notato che non vi sono grandi novità rispetto al tracciato già vissuto nella precedente edizione, dove invece avevamo assistito a una grande rivoluzione da parte del comitato organizzativo. Le SS di oggi quindi saranno un poco le stesse dell’edizione 2019 a beneficio dei piloti, che saranno più sicuri del terreno in una delle gare più veloci del calendario. Da programma e tenendo conto dell’ora di fuso orario tra Italia e Finlandia, ecco che il via ufficiale verrà dato alle ore 7,38 italiana con la Special stage 2 di Oittila lunga 19,34 km a cui faranno seguito le SS3 e 4 di Moksi 1 (da 20.04 km) e Urria 1 (12,28 km). Dalle ore 10,16 italiane avranno poi luogo le tappe 5 e 6 di Assamaki 1 e Aanekoski 1, lunghe rispettivamente 12,33 km e 7,80 km l’una. Nel pomeriggio e non prima delle ore 14,24, il Rally di Finlandia tornerà in diretta con le special stage di Moksi 2, Urria 2, Assamaki 2 e Aanekoski 2: si chiuderà alle ore 19,00 con la SS11 di Harju 2 (la prima è stata disputata solo giovedì sera), lunga 2,31 km. Un programma quindi più che mai impegnativo e solo per la prima giornata di gara: ci attende un‘edizione 2019 del Rally di Finlandia davvero speciale.



