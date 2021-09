Diretta Rally di Grecia 2021/ Wrc, streaming video tv: arrivano le montagne

Spazio alla diretta del Rally di Grecia 2021, oggi venerdi 10 settembre 2021, nona prova del mondiale Wrc: dopo quasi un mese dall’ultimo appuntamento iridato in Belgio, ecco che i nostri beniamini tornano di scena per il Gran premio dell’Acropolis. Dopo dunque l’assaggio sulle strade greche occorso solo ieri, ecco che ora si torna a fare sul serio: in programma oggi ben cinque prove speciali, che certo metteranno subito a dura prova le vetture e le intenzioni dei nostri beniamini del mondiale Wrc. Dalle strade di Atene infatti si passerà alle rocce e alle montagne vicino alla penisola del Peloponneso, che certo metteranno in seria difficoltà il leader del campionato Sebastian Ogier, come i suoi rivali, da Evans e Neuville a Tanak: caldo e polvere faranno da padrone. Si annuncia anche oggi una diretta per il Rally di Grecia 2021 davvero emozionate

Segnaliamo subito agli appassionati che anche oggi venerdi 10 settembre 2021 non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Grecia 2021: pure per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa dell’Acropolis in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

Impazienti dunque di dare il via alla diretta del Rally di Grecia 2021, banco di prova che per molti anni non ha fatto parte del mondiale Wrc, pure serve ora andare nel dettaglio di percorso e programma per la giornata odiern. Come detto prima, dopo il piccolo assaggio occorso solo ieri, ecco che oggi si farà su serio per il Gp dell’Acropolis 2021: ci si sposterà ad est di Atene nella Corinzia e la SS2 di Aghii Theodori comincerà solo alle ore 9.18 e sarà lunga 17.54 km. A seguire ecco la SS3 di Loutraki da 19.40 km e una prima sosta al service park alle Cascate di Loutraki. Solo dalle ore 12.24 italiane si ritornerà in strada per affrontare la Aghii Theodori 2 e pure le SS5 e 6 di Thiva e Elatia, lunghe rispettivamente 23.27 e 11.65 chilometri l’una, attese nel tardo pomeriggio: alle ore 18.50 è atteso il ritorno delle vetture al Service B di Lamia.

