Diretta Rally di Grecia 2021/ Wrc, streaming video tv: torna la prova dell’Acropolis!

Sono riflettori puntati oggi della diretta del Rally di Grecia 2021 per il mondiale Wrc: torna dunque in vita la prova dell’Acropolis per il massimo circuito mondiale e con oggi, giovedi 9 settembre 2021 avremo dunque occasione di tornare in terra ellenica per la prima volta dopo ben otto anni di assenza. Gli appassionati lo ricordano bene: era infatti il 2013 l’ultima volta che la Wrc fu di scena in Grecia, ma poi la crisi economica ha stoppato una delle manifestazioni più belle del calendario.

Dopo gran lavoro da parte anche del governo nazionale, pure il Rally di Grecia è tornato a vivere (con un anno di anticipo rispetto alle previsioni pure) e noi non vediamo l’ora di dargli spazio. Dalle vie di Atene fino alle rocce e le montagne del Peloponneso, tra temperature elevate e tanta polvere, per quasi 300km cronometrati: i nostri beniamini avranno di che faticare su strade qui sconosciute in questo fine settimana e lo spettacolo certo sarà tanto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY GRECIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che anche oggi giovedì 9 settembre 2021 non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Grecia 2021: per tutti ecco però l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa dell’Acropolis in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY GRECIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Pur pronti a dare il via alla diretta del Rally di Grecia 2021, nona prova del mondiale Wrc ci pare indispensabile ora guardare al programma di questo giovedi 9 settembre. Al solito saranno presentazioni e shakedown a dare il via a un nuovo fine settimana di gara e per la prova dell’Acropolis non faremo eccezione: solo alle ore 16.30 è attesa la cerimonia di partenza ad Atene e alle ore 17.08, secondo il fuso orario italiano, daremo il via alla SS1 di Athens Cty Stage di appena 0.98 km. Le vetture del mondiale Wrc dunque oggi si sposteranno dall’Acropolis per affrontare l superspeciale cittadina e fare un giro attorno alla centralissima piazza Syntagma: sarà con l’asfalto greco dunque il primo approccio con la prova iridata. Ma pure sarà solo un assaggio perchè già domani il rally di Grecia si sposterà sullo sterrato delle montagne della Corinzia. Pur brvee la speciale di oggi potrebbe già rivelarsi determinante per la prova iridata: vedremo che dirà la strada.

