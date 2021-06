DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021/ Ogier vince e va in fuga nel Mondiale WRC!

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: VINCE SEBASTIAN OGIER!

Si è finalmente chiusa la diretta del Rally di Sardegna 2021 e come pronosticato gran trionfatore nella quinta tappa del Mondiale Wrc è Sebastian Ogier!. Il francese, campione del mondo in carica, sale oggi sul primo gradino del podio, mettendosi alle spalle Evans e Neuville che nulla hanno proprio nell’ultima special stage, la numero 20. Per il transalpino in grandissimo e meritato trionfo, che pure lo rilancia in cima alla classifica del mondiale piloti, che ora conduce con ben 106 punti, con un gap di 11 lunghezze da Evans. Venendo alle ultime emozioni del Rally di Sardegna 201, va detto che la SS20, la Wolf power stage di Aglientu Santa Teresa 2 ha visto il successo di Neuville che ha chiuso la prova in 5.33.4: alle sue spalle Tanak e Rovanpera con Ogier solo quarto e Sordo nella top five. Ora appuntamento per il Mondiale Wrc al prossimo Rally del Kenya, in programma a fine giugno. (agg Michela Colombo)

Diretta Rally di Sardegna 2021/ Wrc, streaming video Rai: oggi l'iconico Micky's Jump

EVANS FA SUA LA SS19

Ci avviciniamo al gran finale del Rally di Sardegna 2021 e solo tra pochissimo conosceremo il vincitore della quinta tappa del mondiale Wrc. A brevissimo infatti si accenderà l’ultima stage, la Wolf Power stage di Aglientu-Santa Teresa 2 e possiamo dunque dire che un vetta alla graduatoria generale della prova vi è ancora il francese Sebastian Ogier (già leader del mondiale). Il pilota della Toyota vede già il primo gradino del podio, ma pure dovrà ancora fare bene anche nella prossima stage numero 20: alle sue spalle con un ritardo di 32 secondi abbiamo Evans con Neuville terzo a un minuto. Da aggiungere che è stato proprio il gallese a trovare il successo nella SS19, alle spalle di Ogier, Neuville, Greensmith e Ostberg. (agg Michela Colombo)

Diretta Rally Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: squillo Sordo, Tanak leader

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SARDEGNA 2021

Per questa quarta e ultima giornata del Rally di Sardegna 2021 ricordiamo che eccezionalmente la Rai ha previsto due brevi finestre sulla corsa sarda, quinta tappa del Mondiale Wrc: appuntamento dunque alle ore 8.30 e poi ancora alle ore 12.00 per le special stage più attese, in diretta tv su Raisport + HD, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Tali spazi saranno visibili poi in diretta streaming video anche sul portale gratuito raiplay.it.

Pure va detto che al solito per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Rally Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: primo tempo per Neuville!

OGIER LEADER

Siamo già nel vivo della diretta per il Rally di Sardegna 2021, e solo pochi minuti daremo il via alla SS19: prima però vediamo che cosa è successo questa mattina in strada. A gran sorpresa nel test di Aglientu Santa Teresa è stato Thierry Neuville a trovare il primo crono al traguardo: pure l’impresa del belga non è stata sufficiente per insidiare la leadership di Sebastian Ogier nella classifica generale della tappa del mondiale Wrc. Il francese, approfittato ieri dell’uscita di scena di Tanak e Sordo, è infatti ancorai n prima posizione con un buon vantaggio su Evans e Neuville (33 secondi il primo e un minuto il secondo): chiudono la top five Katsuta e Huttunen (WRC2). Sarà dunque Ogier il vincitore del Rally di Sardegna 2021 o saranno nuovi colpi di scena nel finale? (agg Michela Colombo)

OGGI CONOSCEREMO IL VINCITORE

Eccoci al gran finale della diretta del Rally di Sardegna 2021: con oggi, domenica 6 giugno 2021 finalmente celebreremo il vincitore della quinta tappa del Mondiale Wrc e davvero non vediamo l’ora di assistere alla festa sotto al podio. Chi dunque oggi farà bottino pieno per la classifica dei mondiale piloti e come questa cambierà volto?

Dirlo ora non è possibile, tenuto conto che dopo le scintille occorse anche ieri, anche oggi per la 4^ giornata del Rally di Sardegna ci attendono parecchi km che potrebbero ulteriormente scombinare le carte. Senza dimenticare che per il percorso previsto oggi non sono poche le novità programmate in questa edizione numero 18 del Rally di Sardegna: pure nella Wolf Power stage finale, frazione che risulta completamente inedita.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: PROGRAMMA E PERCORSO

Impazienti di scoprire chi vincerà il Rally di Sardegna 2021, quinta tappa del Mondiale Wrc, pure è necessario ora controllare da vicino programma e percorso per questa ultima giornata sull’isola. Calendario alla mano vediamo che oggi saranno appena 4 frazioni da percorrere e che ancora una volta si partirà di prima mattina: il via verrà dato alle ore 7.33 per la SS17 di Arzachena-Braniatogghiu1, di 15.25 km mentre a seguire sarà tappa numero 18 di Aglientu-Santa Teresa 1, lunga 7.79km e completamente inedita. Dalle ore 10.09 i campioni del mondiale WRC ripeteranno le due frazioni, con la Aglientu-Santa Teresa che sarà Wolf Power stage e che dunque confermerà il vincitore della tappa iridata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA