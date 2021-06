Diretta Rally di Sardegna 2021/ Wrc, streaming video Rai: oggi l’iconico Micky’s Jump

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: OGGI LA GIORNATA PIÙ LUNGA

Spazio alla diretta del Rally di Sardegna 2021 anche oggi, sabato 5 giugno 2021: eccoci davvero nel vivo della quinta prova del Mondiale Wrc e dopo i primi colpi di scena ammirati ieri nelle prime otto special stage, ecco che siamo davvero impazienti di ridare la parola alla strada. Anche perchè anche oggi il programma sarà davvero intenso: ben 8 special stage per un totale di ben 129.62 chilometri coperti. Questo sabato sarà dunque la giornata più lunga per la diretta del Rally di Sardegna 2021, ma anche la più attesa, visto che proprio oggi i piloti della Wrc affronteranno anche l’conico e immancabile Micky’s Jump, nella frazione del Monte Lerno. Un salto pericoloso ed adrenalinico, che richiederà la massima attenzione per la rapidità del decollo: anche perchè subito dopo attenderà ai protagonisti del mondiale una curva brusca a sinistra, che non lascerà davvero scampo.

Diretta Rally Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: squillo Sordo, Tanak leader

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SARDEGNA 2021

Per questa terza giornata del Rally di Sardegna 2021 ricordiamo che eccezionalmente la Rai ha previsto una breve finestra sulla corsa sarda, quinta tappa del Mondiale Wrc: appuntamento dunque alle ore 8.00 per le prime special stage, in diretta tv su Raisport + HD, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Tali spazi saranno visibili poi in diretta streaming video anche sul portale gratuito raiplay.it. Pure va detto che al solito per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Rally Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: primo tempo per Neuville!

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: PERCORSO E PROGRAMMA

Pronti a vivere una terza giornata per il Rally di Sardegna 2021 davvero emozionante, pure è necessario ora dare un occhio al programma completo della giornata, davvero molto ricco. Come ieri che oggi si comincerà molto presto: il via alla prima auto verrà dato alle ore 8.08 del mattino per la SS9 di Coiluna-Loelle1 di 15 km: di fila ecco l’iconica prova Monte Lerno-Monti di Ala1, di 22.08 km con il famoso Micky’s Jump. Già alle ore 10.38 si affronteranno per la seconda volta le prime due frazioni della mattinata e alla conclusione sarò breve sosta al service park di Olbia. Si ripartirà dunque alle ore 15.10 con la SS13 di Bortigiadas-Aggius-Viddalba 1 di 14.70 km mentre a seguire sarà la frazione numero 14 Sedini-Castelsardo 1 che misura 13.03 km: di fila i piloti del mondiale Wrc ripeteranno queste ultime due frazioni. Da aggiungere che, oltre al Micky’s Jump, prova da non perdersi assolutamente sarà la frazione Borgiadas.Aggius-Viddalba, che non veniva disputata dal 2005: la prova quest’anno più presenta parecchie varianti rispetto all’ultimo riferimento.

LEGGI ANCHE:

Rally Vicenza, pauroso incidente/ Video, auto nella scarpata: illesi i due piloti

© RIPRODUZIONE RISERVATA