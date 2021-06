Diretta Rally di Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: ben 8 stage oggi!

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: SI ENTRA NEL VIVO

Siamo ancora in diretta con il Rally di Sardegna 2021, quinta tappa del mondiale Wrc: dopo dunque lo shakedown occorso ieri, che ha visto alla fine dominare Thierry Neuville, ecco che con oggi, venerdi 4 giugno 2021 cominceremo a fare sul serio sulle strette strade sterrate sarde e davvero non vediamo l’ora di vedere i nostri beniamini all’opera. Anche perché già da questa seconda giornata, il programma di prove sarà intenso, il chilometraggio lungo e strade ricche di insidie: non scordiamo infatti la composizione ben particolarmente del terreno, tra sabbia e ghiaia, che metterà in serie difficoltà piloti e vetture, sia nel primo giro, che nel secondo (dove sarà da alzare l’auto, per evitare rocce nascoste). Insomma l’imprevisto pare dietro l’angolo e non vediamo l’ora di far parlare solo la strada.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SARDEGNA 2021

Alla vigilia della seconda giornata sulle strade sarde, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Sardegna 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021: PERCORSO E PROGRAMMA

Prima di dare la parola alla strada, per la diretta del Rally di Sardegna 2021 tocca pur andare a vedere nel dettaglio il programma per questa seconda intensissima giornata sull’isola, protagonista per la 5^ prova del Mondiale Wrc. Dando uno sguardo al calendario, vediamo pure che ogi si comincerò molto presto con la prima special stage: il via alla prima vettura per la SS1 di Filigosu-sa Comchedda 1 è infatti previsto alle ore 8.02 e ricordiamo che la tappa sarà lunga già 22.29 km. A seguire ecco di fila la SS2 di Terranova 1 lunga 14.36 km, mentre subito dopo i piloti dovremmo riaffrontare queste due prime frazioni. Sarà poi sosta al service park di Olbia e alle ore 14.47 daremo il via alla special stage numero 5 di Tempo Pausania 1, di 12.08 km: di fila toccherà alla SS6 di Erula-Tula 1, di 14.97 km, mentre nel finale i nostri beniamini del mondiale Wrc, ripeteranno entrambe le frazioni. Da segnalare che oggi il Rally di Sardegna ammetterà la presenza di pubblico, per la precisione per il 25% delle aree allestite appositamente

