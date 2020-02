Diretta Rally di Svezia 2020/ Wrc, streaming video: orario e vincitore (16 febbraio)

Si chiuderà oggi, domenica 16 febbraio 2020 la diretta del Rally di Svezia 2020 e dunque siamo più che pronti a celebrare il vincitore del secondo appuntamento del Mondiale Wrc: dopo il successo di Neuville nella prova del Principato di Monaco, chi oggi salirà sul primo gradino del podio? Difficile fare un pronostico anche se già nella prima giornata si è certo messo in mostra, pur su un tracciato ridottissimo il britannico Evans. Nella giornata di ieri, sempre al termine di un percorso per risicato (in generale si è passati da 19 a 11 tappe) si è confermato il primato di Evans che adesso è vicino al trionfo, mentre il duello potrebbe essere sulla carta soprattutto fra il finlandese Rovanpera e il francese Ogier per il terzo gradino del podio. Non ci resta dunque che attendere il verdetto della neve svedese: chi oggi vincerà il Rally di Svezia 2020?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DI SVEZIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Svezia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI SVEZIA 2020: IL PERCORSO DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà il programma odierno per la terza e ultima giornata della diretta del Rally di Svezia 2020: come già accaduto nei giorni scorsi però non attendiamoci un programma fitto, ma solo poche special stage per individuare il vincitore della 69^ edizione della prova rallystica. Da calendario ecco che si comincerà solo alle ore 10.08 del mattino con la SS17 Likenas 1 lunga ben 21,19 km: alle ore 12,18 si entrerà però nel vivo della gara con la Wolf Power Stage dove i protagonisti del Mondiale Wrc affronteranno ancora una volta il medesimo percorso, con la Likenas 2. Solo al traguardo dunque potremo incoronare il vincitore del Rally di Svezia 2020: chissà se il campione in carica Ott Tanak riuscirà a confermarsi o se la gloria andrà ad altri protagonisti!



