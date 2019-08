Diretta Rally Finlandia 2019/ Wrc streaming video tv: vincitore e orario (4 agosto)

Il Rally di Finlandia 2019 chiude i battenti con la giornata di domenica 4 agosto: rispetto ad un sabato davvero intenso, questa ultima tappa della corsa valida per il Mondiale Wrc sarà leggermente più “tranquilla”, ma certamente non mancheranno gli spunti di riflessione e soprattutto bisognerà stabilire quale sarà il pilota che riuscirà a vincere la corsa. Attualmente a giocarsi il titolo mondiale della Wrc sono Ott Tanake Seb Ogier, che entravano nel Rally di Finlandia 2019 separati da 4 punti in classifica; terzo in graduatoria Thierry Neuville mentre tra i costruttori segnaliamo il dominio della Hyundai Shell Mobis, davanti alla Toyota Gazoo Racing. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà oggi, con partenza fissata davvero molto presto la mattina per poi concludere nel pomeriggio, non resta che lasciare la parola alla diretta del Rally di Finlandia 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DI FINLANDIA 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Finlandia 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per le finestre che più volte nel corso della giornata saranno garantite dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI FINLANDIA 2019: LA GIORNATA DI DOMENICA

Al Rally di Finlandia 2019 dunque si chiude: la partenza della domenica è fissata alle ore 6:30 quando scatterà il Service G con la tappa Jyvaskyla-Paviljonki, poi avremo alle 7:38 la SS 20 Laukaa con un percorso di 11,75 chilometri. Esattamente un’ora dopo avrà inizio la terzultima delle prove speciali, la numero 21 denominata Ruuhimaki che sarà lunga praticamente in maniera identica (la differenza è di circa 500 metri), poi la SS 22 Laukaa ancora di 11,75 chilometri. Il termine del Rally di Finlandia avverrà poi con le ultime due tappe: la SS 23 Ruuhimaki è la Power Stage 2 della lunghezza di 11,12 chilometri, infine avremo la Service H ancora da Jyvaskyla a Paviljonki. Dunque, staremo a vedere quello che succederà oggi, chi vincerà il Rally di Finlandia 2019 e come cambierà la classifica del campionato Wrc che si sta facendo sempre più avvincente.



