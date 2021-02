Diretta Rally Finlandia 2021/ Wrc, streaming video tv: chi sarà il vincitore?

Siamo pronti a vivere la giornata giornata decisiva per la diretta del Rally Finlandia 2021, inedito secondo atto del Mondiale Wrc che è scattato con il grande classico di Montecarlo il mese scorso e adesso fa tappa invece in Lapponia, infatti si corre nella Finlandia settentrionale, con la città di Rovaniemi a fare da punto di riferimento. Il freddo anche molto sotto lo zero e le poche ore di luce diurna sono allora le caratteristiche salienti del Rally Finlandia 2021, che sicuramente ci emozionerà anche oggi, nel giorno in cui scopriremo il nome del primo vincitore di questa nuova gara che si corre a “casa” di Babbo Natale, almeno come collocazione nella fascia del calendario Wrc che normalmente era occupata dalla Svezia.

Purtroppo non sono ammessi spettatori per le rigorose limitazioni Covid che sono prescritte anche in Finlandia come ovunque di questi tempi, per gli spettatori dall’Italia resta naturalmente intatto il fascino di località da cartolina ma che promettono anche moltissime emozioni agonistiche. Oggi quali saranno i verdetti del Rally di Finlandia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY FINLANDIA 2021

In vista della nuova giornata di gare, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Finlandia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo allora a sottolineare gli aspetti salienti della giornata di oggi, domenica 28 febbraio 2021, per quanto riguarda la diretta del Rally Finlandia 2021 in queste sue ultime fatiche per definire la classifica finale. A dire il vero sarà una domenica piuttosto breve però senza subbio intensa: si gareggerà infatti su un solo tracciato per due volte, avremo allora le prove speciali di Aittajarvi 1 e 2, la seconda delle quali sarà naturalmente la Power Stage che incoronerà il vincitore del Rally Finlandia 2021. Si comincerà alle ore 9.00 italiane (in Finlandia siamo un’ora avanti) con la SS9 Aittajarvi 1, mentre la SS10 Aittajarvi 2 sarà in programma a mezzogiorno. Siamo a sud di Rovaniemi e il percorso di ogni singola prova speciale sarà di 22,47 km: chi sarà il più bravo?

