Diretta Rally Grecia 2021/ Wrc, streaming video tv: chi vincerà la gara l’Acropolis?

DIRETTA RALLY DI GRECIA 2021: CHI SALIRÀ SUL PODIO FINALE?

Spazio alla diretta del Rally di Grecia 2021 anche oggi, domenica 12 settembre 2021: siamo giunti ormai al termine di questa bellissima avventura per il Mondiale Wrc e davvero non vediamo l’ora di conoscere il vincitore della gara dell’Acropolis, con il finlandese Rovanpera favorito. Dopo un lungo periodo di assenza dal calendario, la tappa greca è finalmente tornata sul più prestigioso palcoscenico e davvero sono state grandi scintille in questo giorni: e chissà oggi potrebbe ancora cogliere ampie soddisfazioni.

Non scordiamo infatti che in palio oggi vi sono ancora parecchi punti per il mondiale piloti: qui in testa troviamo Sebastian Ogier, e pure con un ampio vantaggio, ma l’impressione è che la stagione (anche se agli sgoccioli) sia ancora davvero aperta e che il francese non possa oggi essere al sicuro. Vedremo che ci diranno in tal senso le strade greche che verranno affrontate oggi: sarà spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY GRECIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che anche per questa domenica 12 settembre 2021, non è disponibile la diretta tv del Rally di Grecia 2021: pure per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY GRECIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Siamo dunque pronti a vivere il gran finale della diretta del Rally di Grecia 2021: in attesa di scoprire il vincitore della prova del mondiale Wrc, pure vediamo il programma e il percorso che ci riserva questa ultima giornata. Calendario alla mano ecco che anche oggi si comincerà presto: la prima sessione sarà la SS13 di Tarzan 1, lunga 23.37 km e dove il via verrà dato alle ore 7.08 secondo il fuso orario italiano. A seguire ecco la special stage 14 di Pygros, di 33.2 km mentre solo dalle ore 12.18 saranno riflettori accesi sulla SS15 della Tarzan 2, pur ridotta di poco rispetto al primo giro, e che farà da Wolf power stage dove si metteranno in palio bonus per il vincitore finale. Parlando sempre del percorso, va detto che oggi il Rally di Grecia 2021 si sposterà nella zona occidentale attorno a Lamia, dove vi è il parco chiuso: qui faremo attenzione alla SS14 Pgros, la già lunga stage dell’intera prova dell’Acropolis e dove saranno insidie ad ogni curva. Ci attende una mattinata infuocata!

