Diretta Rally Kenya 2021/ Wrc, streaming video tv: 6 stage complicate nella savana

DIRETTA RALLY KENYA 2021: SI FA SUL SERIO NELLA SAVANA

Siamo ancora in diretta con il Rally del Kenya 2021, attesissima prova del Mondiale Wrc, con cui dunque i beniamini del campionato del mondo fanno ritorno in Africa dopo ben 18 anni dall’ultima occasione. Dopo dunque l’emozionante special stage di apertura occorsa ieri, che pure ci ha fornito la prima classifica della prova iridata (con Sebastian Ogier primo leader), ecco che si comincia a fare sul serio nella savana attorno alla capitale Nairobi. Con oggi, venerdi 25 giugno 2021 infatti assisteremo a ben sei delle 18 special stage complessive, per un totale di ben 129.79 chilometri a cronometro da coprire. Le difficoltà poi saranno davvero tante oggi, ma i panorami sono mozzafiato e pure non escludiamo l’incursione di qualche “padrone di casa”, tenuto conto che parte del tracciato è previsto all’interno del Oserengoni Wildlife Conservancy Estate, casa di leoni, antilopi, giraffe e bufali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY KENYA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che pure per la seconda giornata di competizione Wrc non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Kenya 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY KENYA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Pur pronti a dare la parola alle strade sterrate kenyote, è necessario ora andare a dare uno sguardo anche al programma e al percorso che oggi affronteranno i campioni del Mondiale Wrc. Come detto prima, in questo venerdi 25 giugno 2021 saranno ben sei le special stage affrontate: si partirà dunque alle ore 7.09, secondo il fuso orario italiano, con la SS2 di Chui Lodge 1, lunga 13.34 km. A seguire ecco di fila la SS3 di Kedong 1, di 32.68 km (è la tappa più lunga dell’intera edizione del Rally del Kenya 2021), e pure la SS4 di Oserian 1, di 18.87 km che invece prenderà il via alle ore 9.18 italiane. Dopo una piccola sosta al service park di Naivasha e alle ore 12.47 italiane i team ancora in lizza affronteranno di nuovo le tre stage del mattino, di cui l’ultima prevista attorno alle ore 14.55. Da segnalare che per le prime due tappe del mattino (e del pomeriggio) le vetture come già detto affronteranno lo sterrato all’interno del santuario di Oserengoni: strada a tratti anche rocciosa che metterà a dura prova piloti e vetture.

