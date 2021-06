Diretta Rally Kenya 2021/ Wrc, streaming video tv: oggi la giornata più lunga

DIRETTA RALLY KENYA 2021: OGGI IL GIORNO PIÙ LUNGO

Giornata decisiva per il Rally del Kenya 2021, in diretta anche oggi sabato 26 giugno 2021: dopo le grandi emozioni occorse ieri con la gran prova di Thierry Neuville, leader della generale, siamo ormai nelle fasi più calde di questa incredibile sesta tappa del Mondiale Wrc e pure con oggi ci attendiamo gran colpi di scena sulle strade sterrate africane.

Il programma odierno infatti ci ha riservato altre 6 special stage e 132,08 km cronometrati coperti (sarà la giornata più lunga dell’intera manifestazione), previsti nella regione a nord del Lago Elmenteita: ancora una volta saranno panorami eccezionali ma pericoli e insidie ad ogni passo. Già ieri pomeriggio abbiamo visto come forature e guasti alle sospensioni siano problemi facili ad avvenire: molti piloti sono stati ostacolati e altri costretti al ritiro (come Rovanpera, la cui vettura è pure rimasta incastrata in alcuni solchi sullo sterrato). Vedremo però che accadrà oggi: molto potrebbe ancora succedere nella diretta odierna del Rally del Kenya 2021!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY KENYA 2021

Come già ricordato in precedenza, anche per la terza giornata della prova iridata Wrc non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Kenya 2021, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo comunque di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY KENYA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Come annunciato prima, per la terza giornata del Rally del Kenya 2021, in diretta oggi, sabato 26 giugno 2021, sarà ancora programma veramente intenso per i beniamini del mondiale Wrc. Calendario alla mano vediamo che oggi si comincerà già alle ore 7.08, secondo il fuso orario italiano, con la special stage numero 8 di Elmenteita 1, lunga 14.67 km: di fila sarà poi la SS9 di Soysambu 1 di 20.33 km e ancora la tappa numero 10 del Sleeping Warrior 1 di 31.94 km (prova alle pendici di una collina che ricorda un guerriero Masai sdraiato, da qui il particolare nome). Di seguito la sosta al service park di metà giornata, e sarà solo dalle ore 13.02 che si tornerà in strada per affrontare nuovamente le tre stage del mattino (l’ultima comincerà verso le ore 15.22, sempre orario italiano).

