Diretta Rally Kenya 2021/ Wrc, streaming video tv, orario e percorso (Day-1)

DIRETTA RALLY KENYA 2021: DEBUTTO IN AFRICA

Dopo poche settimane dalla tappa sarda, ecco che il Mondiale Wrc è di nuovo protagonista: con oggi, giovedi 24 giugno daremo il via alla diretta del Rally del Kenya 2021, attesissimo banco di prova del campionato del mondo, con cui dunque i big iridati fanno ritorno in terra africana dopo 18 anni dall’ultima volta. Si tratta dunque di un banco di prova unico a cui non vediamo l’ora di dare la parola: anche perchè il Rally del Kenya sarebbe dovuto essere una novità del campionato 2020, prima che la pandemia annullasse il progetto. Ma pur un anno dopo, siamo pronti a vedere i nostri beniamini del mondiale Wrc mettersi alla prova nella savana, tra tratti sterrati e spazi apertissimi che ci lasceranno sicuramente senza fiato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY KENYA 2021

Già per la prima giornata di competizione, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Kenya 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY KENYA 2021: PERCORSO E ORARI

Impazienti di dare il via alla diretta del Rally del Kenya 2021, pur dopo lo shakedown iniziale occorso solo ieri, pure ci pare necessario ora andare a controllare da vicino il programma e il percorso previsti per questa prima giornata. Con oggi, giovedi 24 giugno 2021 pure attendiamoci un programma ristretto: appena una sola special stage, la numero 1 ci farà compagnia oggi. Per la precisione oggi sarà spazio dalle ore 13.08 (secondo il fuso orario italiano) per la Super special Kasarani, di 4.84 km, posta nel nord est del centro della città di Nairobi: un ottimo punto di partenza per un rally che metterà tutti a dura prova, tra tratti sterrati e rocciosi, percorsi inediti e pure il pericolo sempre incombente della pioggia.

