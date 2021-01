Diretta Rally Montecarlo 2021/ Wrc, streaming video tv: riparte il mondiale!

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2021: OGGI IL VIA

Con oggi, giovedi 21 gennaio 2021, prima giornata della diretta del Rally di Montecarlo, diamo il via ufficiale alla nuova stagione Wrc e siamo dunque pronti a riabbracciare di nuovo i nostri beniamini del mondiale, che pure avevamo saluto solo lo scorso dicembre. A circa un mesetto dal gran finale del precedente campionato con il Rally di Monza, ecco che i big delle 4 ruote tornano sotto ai riflettori, con un appuntamento imperdibile come è quello del Principato di Monaco, tappa delle più iconiche del calendario iridato. E che pure per colpa della pandemia in corso, è stato a lungo messo in dubbio: viste le stringenti misure di contenimento legate alla pandemia imposte dalle autorità locali (delle più recenti l’imposizione del coprifuoco alle ore 18) e le grandi difficoltà ad assicurare lo svolgimento della prova del Mondiale Wrc in tutta sicurezza, per settimane si è discusso della fattibilità di questa edizione del Rally di Montecarlo. Pure in extremis è arrivato il via libera delle autorità locali, per un Rally di Montecarlo il cui format è stato ampiamente rivisto dagli organizzatori: nuovo programma ampiamente ridotto e nuovo percorso, anticipazione degli orari di partenza e cancellazione dello Shakedown di Gap, tutto affinché almeno si possa dare il via ufficiale alla nuova stagione Wrc con l’iconico appuntamento al Principato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONTECARLO 2021

Al via della nuova stagione Wrc dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Montecarlo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2021: IL PERCORSO ODIERNO

Impazienti di are il via alla nuova stagione del Mondiale Wrc e dunque anche alla diretta dal Rally di Montecarlo 2021, primo appuntamento del campionato del mondo, pure dobbiamo dare prima alcune indicazioni utilissime. Come accennato prima, per permettere lo svolgimento della prova, il comitato organizzatore ha dovuto ampiamente rivoluzionare programma e format, spostando anche gli orari ufficiale e eliminando lo shakedown di Gap: praticamente oggi i nostri beniamini del mondiale Wrc cominceranno in media res, con le prime due prove speciali nei dipartimenti delle Alte Alpi e dell’Isere, previste nel primo pomeriggio. Da programma ufficiale, con il Rally di Montecarlo si comincerà alle ore 14.08 con la prima speciale Saint Disdier-Corps di 20, 58 km: a seguire e non prima della ore 15.06 sarà la SS2 di Saint Maurice-Saint Bonnet, di 20, 84 km, con il service previsto a Gap entro le ore 17.00. Pur con un programma risicato pure siamo davvero impazienti di dare il via al Rally di Montecarlo 2021, considerato anche le grandi difficoltà che volti nuovi e più noti del Mondiale Wrc (tutto a nuovo tra team e livree) affronteranno già oggi: il percorso è su asfalto ma ghiaccio e neve la faranno da padrone. Sarà sicuramente debutto di gran spettacolo oggi.



