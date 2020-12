Diretta Rally Monza 2020/ Wrc, streaming video Rai: giornata decisiva all’Autodromo

DIRETTA RALLY MONZA 2020: OGGI SI ENTRA NEL VIVO

Sono riflettori puntati sulla diretta del Rally di Monza 2020 anche oggi venerdi 4 dicembre 2020, ultima tappa del campionato del mondo della Wrc: anzi con oggi entriamo nel vivo di quello che appuntamento inedito per il calendario iridato e pure scenario in cui questo fine settimana incoroneremo il nuovo campione. Dopo infatti lo shakedown e la prima special stage occorsi ieri (e che hanno visto il dominio di Sebastian Ogier), con oggi si farà sul serio per i nostri beniamini del mondiale Wrc: in programma sono infatti parecchie prove e parecchi km, che pure verrano affrontati tutti nelle curve dell’iconico Autodromo di Monza. Ricordiamo anche che si farà ritorno qui anche nella decisiva giornata di domenica, ma domani (sabato 5 dicembre) saranno le valli bergamasche lo scenario dell’ultimo appuntamento del mondiale WRC 2020.

RALLY MONZA 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo agli appassionati che il Rally di Monza 2020 si svolgerà interamente a porte chiuse: pure la tv nazionale ha previsto parecchie finestre per seguire i protagonisti del Mondiale Wrc in diretta tv. L’appuntamento odierno sarà poi doppio ma sempre su Raisport + HD (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre): la prima finestra di aprirà alle ore 12.30, mentre la seconda sarà alle ore 15.00.Sarà poi garantita anche la diretta streaming video di tale finestra, tramite il ben noto servizio Raiplay.it. Ricordiamo pure gli appassionati di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com, per tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RALLY MONZA 2020: IL PERCORSO ATTESO OGGI

Nella trepidate attesa di far parlare solo la strada, ecco che avvicinandoci alla seconda giornata per la diretta del Rally di Monza 2020, è pure il caso ora di esaminare da vicino anche il programma e i percorsi che verranno affrontati nella giornata. Come da ottima tradizione per il Mondiale Wrc, anche oggi nel capoluogo brianzolo si comincerà presto: già alle ore 7.58 assisteremo alla partenza della prima vettura per la SS2 di Scorpion 1, lunga 13.43 km, tappa che poi verrà subito doppiata. A seguire ecco che alle ore 12.38 si accenderà la Special stage 4 di Cinturato 1, lunga 16.22 km: non prima delle ore 15.08 i protagonisti del mondiale ripeteranno il medesimo percorso. A conclusione della giornata la prova speciale del Pzero Grand Prix 1, lunga 10.31 km e che pure si accenderà da programma alle ore 17.38. Da aggiungere che oggi i beniamini del Wrc affronteranno un po’ tutti i tratti salienti dell’iconico circuito monzese: Parabolica, Lesmo e Rettifilo (oltre che alcuni tratti di ghiaia), metteranno a dura prova le abilità dei contendenti al titolo iridato oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA