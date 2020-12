Diretta Rally Monza 2020/ Wrc, streaming video Rai: si chiude il Mondiale

DIRETTA RALLY MONZA 2020: AL VIA L’ULTIMA TAPPA DEL MONDIALE

Dopo lunga pausa, ecco che tornano ad accendersi i riflettori sul Mondiale Wrc: oggi, giovedi 3 dicembre 2020 saremo infatti in diretta con il Rally di Monza 2020, tappa inedita per il campionato del mondo e pure ultimo banco di prova per questa stagione 2020, così unica nel suo genere. A due mesi di stop dall’ultimo appuntamento (che fu sempre in Italia con il Rally di Sardegna), sarà dunque nel capoluogo brianzolo che si decideranno i titoli iridati, per cui la lotta è ancora furente: siamo chiaramente impazienti di dare il via alla diretta del Rally di Monza. Anche perchè, oltre per i punti messi in palio, ci attendiamo grandi scintille in strada visto anche il percorso davvero particolare, che il comitato organizzatore ha previsto per questo fine settimana. Dalle curve dell’Autodromo di Monza, fino alle strade che si inerpicano nelle valli bergamasche: non ci sarà davvero da annoiarsi, fin dai primi appuntamenti in programma oggi, giovedi 3 dicembre.

RALLY MONZA 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo agli appassionati che il Rally di Monza 2020 si svolgerà interamente a porte chiuse: pure la tv nazionale ha previsto parecchie finestre per seguire i protagonisti del Mondiale Wrc in diretta tv. L’appuntamento oggi sarà dunque alle ore 14.00 su Raisport + HD (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre), per seguire assieme la prima stage: sarà poi garantita anche la diretta streaming video di tale finestra, tramite il ben noto servizio Raiplay.it. Ricordiamo pure gli appassionati di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com, per tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RALLY MONZA 2020: IL PERCORSO

Nella trepidante attesa di far parlare solo la pista come i protagonisti del mondiale Wrc, pure per la diretta del Rally di Monza 2020 è opportuno ora vedere che cosa ci attenderà in questa prima giornata della manifestazione, che chiuderà il campionato del mondo della Wrc. Come succede di solito, le giornate clou di ogni prova del mondiale saranno il venerdi, sabato e la domenica: pure in questo giovedi non ci annoieremo. Si parti infatti già alle ore 10 con il primo shakedown, mentre la prima special stage avrà inizio non prima delle ore 14.00 e avrà luogo solo all’interno delle curve dell’Autodromo di Monza. A rompere il ghiaccio dunque la prima prova speciale, la Monza King of Show, di appena 2.02 km: una tappa di puro spettacolo ma che comunque sarà validissima per la classifica finale. Pure questo sarà anche l’unico banco di prova previsto per la giornata odierna: pochi km dunque, ma dove i nostri beniamini del mondiale Wrc sono impazienti di mettersi alla prova anche per cominciare nel modo migliore l’ultimo fine settimana di questa stagione 2020.



