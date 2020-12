Diretta Rally Monza 2020/ Wrc, streaming video Rai: si corre nelle valli bergamasche

DIRETTA RALLY MONZA 2020: OGIER PARTE FORTE

Il Rally Monza 2020, promosso quest’anno a ultimo atto del Mondiale Wrc che tra l’altro sarà decisivo per l’assegnazione del titolo iridato, vive un sabato “in trasferta” nelle Valli Bergamasche, con un totale di sei prove speciali tra Selvino, Gerosa e Costa Valle Imagna. Già andata in archivio la SS7 Selvino 1, che ha visto balzare al comando della classifica generale il francese Sebastien Ogier, con un vantaggio però di appena 3″6 sullo spagnolo Dani Sordo. Ogier dunque ha scavalcato Sordo e anche il finlandese Esapekka Lappi, che è scivolato al quarto posto a 14″1 da Ogier, scavalcato per un soffio anche dal britannico Elfyn Evans, che adesso è terzo a 13″4 dal leader. Distacchi comunque come si vede molto ridotti e questo vale anche per il quinto, l’estone Ott Tanak, con un ritardo di 15″8 da Ogier. Adesso però è già in corso la SS8 Gerosa 1: come cambierà la classifica del Rally Monza 2020? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RALLY MONZA 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo agli appassionati che il Rally di Monza 2020 si svolgerà interamente a porte chiuse: pure la tv nazionale ha previsto parecchie finestre per seguire i protagonisti del Mondiale Wrc in diretta tv. L’appuntamento odierno sarà poi doppio ma sempre su Raisport + HD (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre): la prima finestra di aprirà alle ore 9.00, mentre la seconda sarà alle ore 14.30.Sarà poi garantita anche la diretta streaming video di tale finestra, tramite il ben noto servizio Raiplay.it. Ricordiamo pure gli appassionati di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com, per tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RALLY MONZA 2020: SI LASCIA L’AUTODROMO

Si accende oggi, sabato 5 dicembre 2020, la giornata clou della diretta del Rally di Monza 2020, appuntamento inedito per il mondiale Wrc, con cui pure chiuderemo questa intensa e tormentata stagione 2020. Siamo dunque alle tappe decisive non solo per il podio finale ma pure per l’attribuzione del titolo iridato: battaglia che è vivissima tra il fango e la nebbia del capoluogo brianzolo, ma da cui ha dovuto ritirare ieri Thierry Neuville, vittima con la sua Hyundai di un grave guasto nella SS4 occorsa solo nel pomeriggio. Il belga ha dunque detto addio ai sogni di gloria: ora altri saranno protagonisti dunque in quest’ultima tappa della stagione Wrc. Che pure oggi ci riserva una grande sorpresa: in questo sabato infatti per il Rally di Monza lasceremo le curve dell’Autodromo per spingerci verso le valli bergamasche, dove la neve e il mal tempo metteranno ancora una volta a dura prova le abilità dei protagonisti del campionato del mondo.

DIRETTA RALLY MONZA 2020: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Come abbiamo accennato prima, per la diretta del Rally di Monza 2020, oggi lasceremo l’Autodromo per addentrarsi in Val Seriana, Val Brembana e Valle Imagna, dove pure saranno ben 116 i chilometri cronometrati nell’intera giornata. Come al solito si partirà molto presto: alle ore 7.52 è atteso il via alla prima auto per la SS7 Selvino 1 di 25.06 km a cui faranno seguito la SS8 di Gerosa 1 di 11,09 km e la Costa Valle Imagna 1, lunga invece 22.17 km. Secondo il programma ufficiale, nel pomeriggio e non prima delle ore 13.08 si tornerà in strada e i beniamini del mondiale Wrc ripercorrano le tre special stage del mattino. A chiusura ecco poi la SS13 della Pzero Grand Prix 2 lunga 10.31 km e già affrontata solo nella giornata di ieri: tappa che pure oggi verrà affrontata nella totale oscurità. Venendo alle difficoltà e alle insidie della giornata odierna per il Rally di Monza 2020, possiamo dire che il mal tempo la farà in questo senso da padrone: pioggia neve, nebbia, terreni scivolosi e poca visibilità saranno anche oggi gli ingredienti di base, per una gara che nulla ha da invidiare ad altri appuntamenti, più tradizionali e blasonati del calendario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA