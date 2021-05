Diretta Rally Portogallo 2021/ Mondiale Wrc, streaming video tv: ben 8 stage oggi!

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: GIORNATA INTENSA SULLE STRADE LUSITANE

Siamo in diretta con il Rally di Portogallo 2021, anche oggi, venerdi 21 maggio 2021: dopo dunque il primo gustoso antipasto occorso solo ieri nello shakedown, dove a dominare è stato Evans, ecco che si entra nel vivo della quarta tappa del mondiale Wrc, prova che pure si svolgerà a un pubblico limitato. Siamo dunque impazienti di vedere i nostri beniamini, in primis Ogier, Tanak, Rovanpera e Evans mettersi alle prova sulle strade sterrate del nord ovest del paese dove sabbia e sassi saranno rivali pericolosi: a rendere ancora più complicato il tutto la decisione di non prevedere il consueto service di assistenza a metà giornata, e dunque gli equipaggi piano solo cambiare le gomme. Con anche questo fattore da tenere in conto, ecco che ci attendiamo grandi scintille instrada oggi: chissà chi riuscirà subito a importo in questo Rally del Portogallo 2021!

Alla vigilia della seconda giornata sulle strade lusitane, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Portogallo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: IL PERCORSO ODIERNO

Nella seconda giornata della diretta del rally di Portogallo 2021, ecco che si farà subito sul serio sulle strade sterrate lusitane: con oggi infatti i nostri beniamini del mondiale Wrc affronteranno ben 8 special stage, per un totale di 122, 88 km. Si comincerà dunque alle ore 9.00 con la SS1 di Lousa 1, a cui faranno seguito di fila le frazioni di Gois 1 e Arganil 1, che saranno ripetere solo nel pomeriggio, a partire dalle ore 13.31: sono stage che sono state ereditate dall’edizione 2019 del Rally di Portogallo 2021, dopo 18 anni di assenza. A chiusura della giornata ecco la SS7 di Mortagua (prova che non veniva proposta da anni), cui seguirà la SS8 di Lousada, che si svolgerà sul tracciato di rallycross. Ci attende dunque una giornata veramente intensa: saranno scintille in strada!.

