Diretta Rally Portogallo 2021/ Mondiale Wrc, streaming video tv: programma intenso!

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: OGIER E ROVANPERA NON MOLLANO!

Dopo le scintille occorse in strada solo ieri, ecco che ci attendiamo grandi emozioni per la diretta del Rally di Portogallo 2021, anche oggi, sabato 22 maggio 2021. Siamo infatti nelle fasi più calde della manifestazione, la quarta nel calendario WRC e che a lungo è stata nominata come la migliore al mondo: ai nostri beniamini attendono ancora parecchie stage e parecchi km sotto il cronometro, su strade tortuose e sabbiose, dove non mancheranno le insidie. Ricordato poi che pure vi sarà pubblico sulle strade lusitane, va detto che poi oggi per il Rally di Portogallo 2021 sarà in diretta da alcuni dei punti più caratteristici per la manifestazione, nel complesso montuoso della Cabreira, nella zona nord orientale del Matosinhos: chissà tra i big del Mondiale chi riuscirà ad emergere!

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021/ Wrc, streaming tv: SS6 a Tanak, ma Sordo leader!

Nel frattempo ricordiamo che ieri è stato gran duello tra Ott Tanak e Dani Sordo fin dalle prime special stage: alle loro spalle Thierry Neuville ha provato a tenersi fuori dai guai, ma nel tardo pomeriggio è finito fuori strada riportando gravi danni. Ogier e Rovanpera tengono duro, sperando di poter colpire già oggi.

Diretta Rally Portogallo 2021/ Wrc, streaming tv: brilla Evans nello shakedown

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY PORTOGALLO 2021

Alla vigilia della terza giornata sulle strade lusitane, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Portogallo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: IL PERCORSO ODIERNO

Andiamo dunque a vedere che cosa ci riserverà la diretta del Rally di Portogallo 2021, in questo sabato, che si annuncia certo ricco di colpi di scena. Detto della regione attraversata dai nostri beniamini del mondiale Wrc, va detto che oggi sono state messe in programma ben sette stage, per un totale di 165,16 km a cronometro. Da calendario e facendo il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Portogallo, vediamo che la prima SS oggi sarà la Vieira do Minho, che comincerà alle ore 9.08 del mattino: di fila saranno la SS10 di Cabeceiras de Basto 1 di 22.37 km e la SS11 Amarante 1, di 37.92 km. Sarà poi sosta al service e alle ore 15.38 si ripartirà e si ripeteranno le tre frazione del mattino: in aggiunta, dalle ore 20.03 sarà poi la SS15 di Porto Foz, di 3.30 km, ultimo banco di prova sulla costa lusitana, che regalerà gran scintille.

DIRETTA RALLY CROAZIA 2021/ Wrc, vince Sebastian Ogier! Evans beffato per +0.6

© RIPRODUZIONE RISERVATA