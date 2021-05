Diretta Rally Portogallo 2021/ Wrc streaming video tv: chi sarà il vincitore?

Siamo pronti a vivere la quarta e ultima giornata, decisiva per la diretta del Rally Portogallo 2021, quarto atto del Mondiale Wrc che è scattato con il grande classico di Montecarlo a gennaio, poi ha iniziato una sorta di giro d’Europa in condizioni anche fra loro opposte, perché essere in Finlandia a febbraio oppure a maggio in Portogallo non può evidentemente essere la stessa cosa.

Quello che resta immutato sono le emozioni dei grandi campioni del Mondiale Wrc 2021, che vanno a caccia della vittoria del Rally Portogallo 2021, con cui questa stagione naturalmente entra sempre più nel vivo. Sulle strade sterrate del Nord Ovest del Paese lusitano, dove sabbia e sassi saranno rivali pericolosi anche oggi, come si chiuderà questo lungo weekend cominciato già giovedì con lo shakedown? Purtroppo il pubblico dal vivo è contingentato, ma non conosceranno limiti le emozioni di una domenica mattina imperdibile!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY PORTOGALLO 2021

In vista della nuova giornata di gare, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Portogallo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo allora a sottolineare gli aspetti salienti della giornata di oggi, domenica 23 maggio 2021, per quanto riguarda la diretta del Rally Portogallo 2021 in queste sue ultime fatiche per definire la classifica finale. A dire il vero sarà una domenica piuttosto intensa, perché le prove speciali dell’ultima giornata del rally lusitano saranno ben cinque, più di quanto spesso altrove accade nella giornata conclusiva. In Portogallo invece anche la domenica potrebbe ancora offrire molti spunti, perché cinque SS non sono affatto poche: i percorsi saranno tre, cioè Felguieras, Montim e Fafe, di cui Montim sarà da affrontare solo una volta mentre le altre saranno raddoppiate, per un totale appunto di cinque fatiche per una domenica mattina a dir poco intensa, che in orari italiani (con il Portogallo c’è un’ora di fuso orario) ci terrà compagnia già dalle ore 8.00 e fino alle 14.00 circa.

