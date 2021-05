Diretta Rally Portogallo 2021/ Wrc, streaming video tv: oggi lo shakedown

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021: PRIMO ASSAGGIO ANDALUSO

Dopo le grandi emozioni occorse solo poche settimane fa in Croazia, si torna in diretta oggi, giovedi 20 maggio 2021 per il mondiale WRC con il Rally di Portogallo 2021, attesissima quarta prova del calendario iridato e primo appuntamento che pure vedrà la presenza di un limitatissimo pubblico sulle strade. Di fronte di nuovo ai fan dopo grandissima attesa, davvero non vediamo l’ora di celebrare le imprese dei nostri beniamini del campionato iridato, già in questo giovedi 20 maggio, dove pure sarà solo primo assaggio a Coimbra, di una gara che coprirà l’intero fine settimana e la distanza di ben 337.51 km cronometrati su un percorso complessivamente lungo 1514.07 km. Ci attenderà un weekend davvero incredibile per la diretta del Rally di Portogallo 2021, del mondiale WRC.

Alla vigilia della prima giornata sulle strade lusitane, dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Portogallo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

Come accennato prima, per la diretta del Rally del Portogallo 2021, quarta tappa del mondiale WRC, oggi sarà programma molto risicato, con appena lo shake down iniziale. Ufficialmente dunque si darà il via alla competizione solo ogGi alle ore 10.01 italiane (attenzione al fuso orario tra Italia e Portogallo), con lo shakedown di Paredes, di appena 4.60 km: un piccolo assaggio dunque per i protagonisti, prima di fare sul serio nel resto del fine settimana. In attesa del via, possiamo però dare ulteriori indicazioni: come gli appassionati ben sanno, per la diretta del Rally di Portogallo 2021, il comitato organizzatore ha previsto un percorso praticamente identico a quello dell’edizione 2020, mai andata in scena per via della pandemia: saremo nella zona nord-ovest del paese e le strade affrontate metteranno a dura prova i pneumatici, tra tratti sabbiosi, detriti e fondi sassosi che non mancheranno.

