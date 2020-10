Diretta Rally Sardegna 2020/ Streaming video e tv: gli orari (10 ottobre)

DIRETTA RALLY SARDEGNA 2020: 6^ APPUNTAMENTO DEL MONDIALE WRC 2020

Grande attesa per la diretta del Rally Sardegna 2020, che è il sesto e penultimo appuntamento del Mondiale Wrc 2020, completamente stravolto a causa della pandemia di Coronavirus. Il Mondiale Rally dunque è ripartito da poco, ha vissuto qualche settimana fa l’appuntamento in Turchia e ora eccoci al sempre bellissimo Rally Sardegna, sia pure spostato in autunno rispetto alla sua più tradizionale collocazione a giugno. Proprio grazie al successo in Turchia, unito ai flop di Sebastien Ogier e Ott Tanak, è ora leader della classifica iridata 2020 il britannico Elfyn Evans, già vincitore anche in Svezia a inizio stagione, prima che tutto il mondo anche del rally si fermasse per diversi mesi. Restano questo Rally Sardegna 2020 e poi l’appuntamento in Belgio a novembre per definire i verdetti della stagione: che cosa succederà?

DIRETTA RALLY SARDEGNA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally Sardegna 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY SARDEGNA 2020: IL PERCORSO DI OGGI

La giornata di oggi, sabato 10 ottobre, sarà decisamente intensa per tutti i protagonisti della diretta del Rally di Sardegna 2020, che dovranno affrontare ben sei prove speciali. Il mattino in terra di Sardegna comincerà con la prova speciale di Monte Lerno 1, seguita da quella di Coiluna-Loelle 1, per poi proseguire nel corso della giornata con le medesime due prove, naturalmente definite come Monte Lerno 2 e Coiluna-Loelle 2. Infine, la giornata del sabato del Rally Sardegna 2020 terminerà con due prove speciali che sono state affrontate già ieri e oggi saranno ripetute: si tratta delle SS di Sedini-Castelsardo 2 e infine di Tergu-Osilo 2. Siamo nel nord della Sardegna, infatti il cosiddetto Service park è collocato ad Alghero, e si corre sugli sterrati di queste zone che saranno certamente meravigliose anche d’autunno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA