Diretta Rally Sardegna 2021/ Wrc, streaming video tv: oggi lo Shakedown!

DIRETTA RALLY SARDEGNA 2021: QUNTA TAPPA MONDIALE WRC

Dopo neanche due settimane dall’ultimo banco di prova lusitano per il Mondiale Wrc, ecco che siamo in diretta oggi per il Rally di Sardegna 2021, quinta tappa del campionato del mondo e gara delle più attese in tutto il calendario. Non sono passati sei mesi dall’ultimo appuntamento italiano con il Rally e solo 8 da che si è volta la precedente edizione della gara sarda: pure eccoci ancora protagonisti sull’isola dei 4 mori, dove siamo sicuro sarà grandissimo spettacolo fin dallo shakedown con cui apriremo in questa giornata di giovedi 3 giugno 2021.

Rally Vicenza, pauroso incidente/ Video, auto nella scarpata: illesi i due piloti

Le strade sterrate, disseminate di sassi e la natura selvaggia dell’isola faranno da palcoscenico per i nostri beniamini del mondiale Wrc e specialmente per gli equipaggi di Toyota e Hyundai, veri protagonisti non strada come nella classifica iridata in questo avvio di stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SARDEGNA 2021

Alla vigilia della prima giornata sulle strade sarde dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Sardegna 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021/ Wrc streaming video tv: Elfyn Evans trionfa!

DIRETTA RALLY SARDEGNA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Impazienti di dare il via alla diretta del Rally di Sardegna 2021 per la prima giornata della quinta tappa del Mondiale Wrc, pure va subito ricordato il programma odierno. Come accennato prima, con oggi sarà spazio solo per lo shakedown iniziale: un ottimo modo per i nostri beniamini di prendere confidenza con lo sterrato sardo e valutare gli accorgimenti in vista del fine settimana di gara. Appuntamento dunque alle ore 9.01 per la prova di Loira-Porto San Paolo, lunga appena 2.89 km. Da segnalare che, novità per l’edizione 2021 della corsa, la presentazione degli equipaggi avrà à ad Alghero, ma poi la corsa si sposterà, visto che il Parco Assistenza è stato installato a Olbia: nel complesso, oltre allo shakedown di oggi, saranno 20 prove speciale per 307 km cronometrati ed al via saranno attesi ben 102 equipaggi.

Diretta Rally Portogallo 2021/ Mondiale Wrc streaming video tv: Tanak sempre leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA