Diretta Rally Turchia 2020/ Wrc, streaming video: Ogier tenta l’assalto al titolo

Si riaccendono i riflettori sul Mondiale Wrc, con la diretta del Rally di Turchia 2020, oggi venerdi 18 settembre. Dopo dunque lo stop alle competizioni iridate per lo scoppio della pandemia e il primo esordio della nuova stagione 2020 post lockdown in Estonia occorso solo pochi giorni fa, ecco che per il Mondiale Wrc si torna a fare sul serio con una delle tappe più impegnative di tutto il calendario. Si torna infatti in Turchia, per la dodicesima edizione del Rally, a cui davvero non vediamo l’ora di dargli la parola, anche per interrompere finalmente il lungo digiuno a cui gli appassionati sono stati costretti (ma ricordiamo che l’evento verrò disputato a porte chiuse). Temperature elevate, strade sterrate e rocciose, insidiose e lente e tanti punti in palio per la classifica iridata: non ci pare che manchi nessun ingrediente per fare di questo fine settimana, dedicato alla diretta del Rally di Turchia, uno dei più appassionati di questa strana e unica stagione del mondiale Wrc.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY TURCHIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Turchia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI TURCHIA 2020: ORARI E PERCORSO

Impazienti di far parlare solo la strada e i suoi protagonisti, dal leader della classifica iridata Sebastian Ogier, ai suoi primi rivali nella lotta al titolo Evans e Ott Tanak, diamo le prime indicazioni a tutti gli appassionati per seguire la diretta del Rally di Turchia 2020, fin da questo venerdi. Oggi infatti e alle ore 8.00 del mattino italiano sarà previsto lo shakedown di Asparan di 4.70 km, ma è solo nel pomeriggio che si farà sul serio. La cerimonia di apertura della manifestazione Wrc infatti è in programma (sia pure a porte chiuse) alle ore 15.30 a Marmaris, località vicina la Mar Egeo che pure quest’anno sarà punto di riferimento e sede del parco chiuso. È solo alle 16.08 che comincerà la prima prova speciale di İçmeler, lunga 13.90 km, mentre a seguire ecco la SS2 di Gökçe, di 11.32 km (e frazione più a settentrione dell’intero percorso): solo due stage per questo venerdi dunque, prima di tornare al parco chiuso. Ma benchè i km coperti siano solo 25.22 oggi, di certo pure non mancheranno le emozioni. Il tracciato sarà tortuoso e lento, parecchio roccioso e particolarmente impegnativo per gomme e sospensioni: il terreno, particolarmente abrasivo metterà a dura prova anche i pneumatici di mescola dura portati qui dalla Michelin. E non trascuriamo l’insidia delle alte temperature, che metteranno in difficoltà le vetture ma pure i nostri beniamini.

