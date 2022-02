DIRETTA/ Randers Leicester video streaming tv: i numeri nei campionati

DIRETTA RANDERS LEICESTER: IN CAMPIONATO

Siamo sempre più vicini al via di Randers Leicester, e allora possiamo fare una valutazione sul passo delle due squadre nel rispettivo campionato. Le Foxes in Premier League sono undicesimo, con l’ottavo posto lontano 12 punti: il Leicester fa parecchia fatica, la grande vittoria sul Liverpool del 28 dicembre non ha portato gli effetti sperati e da quel momento il Leicester non ha più vinto, perdendo quattro partite a fronte di due soli pareggi. In trasferta il passo è preoccupante: appena 2 vittorie in 11 partite e ben 6 sconfitte, ma soprattutto 25 gol subiti che sono oltre i due per gara, e stiamo parlando di una difesa che negli anni scorsi si era ben comportata.

I Randers invece sono quinti in compagnia del Silkeborg nella Superligaen danese: in casa hanno 15 punti in 10 partite, ma in termini generali le considerazioni devono riguardare quanto accaduto nel 2021 perché nel nuovo anno solare c’è stata una sola partita, la squadra l’ha persa in casa contro il Viborg ed è ripartita male, perché aveva perso anche a fine novembre contro il Brondby. Una sola vittoria nelle ultime cinque, e tre nelle ultime 8: non un passo da grande, ma vedremo se il ritorno dei playoff di Conference League – per quanto difficile – darà una scossa: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché finalmente la diretta di Randers Leicester comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RANDERS LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Randers Leicester è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

QUALIFICAZIONE SCONTATA..

Randers Leicester, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso il Cepheus Park di Randers sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Conference League. Foxies chiamate a chiudere la pratica dopo la netta vittoria dell’andata al King Power Stadium: un 4-1 che rende improba l’impresa per la formazione danese, chiamata a vincere con tre gol di scarto anche solo per portare ai tempi supplementari la contesa.

Il Leicester in questa Conference League vorrà provare a recitare un ruolo da protagonista, come non sta riuscendo in Premier League dove la squadra di Brendan Rodgers si trova sempre più attardata dalle posizioni che valgono l’Europa, anche e soprattutto dopo l’ultima sconfitta sul campo del Wolverhampton. Il Randers ha pagato le fatiche europee anche alla ripresa del campionato danese di domenica scorsa, perdendo in casa 0-1 contro il Viborg.

PROBABILI FORMAZIONI RANDERS LEICESTER

Le probabili formazioni della diretta Randers Leicester, match che andrà in scena al Cepheus Park di Randers. Per il Randers, Thomas Thomasberg schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Tibbling, Lauenberg, Johnsen, Ankersen, Egho, Kristensen. Risponderà il Leciester allenato da Brendan Rodgers con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Schmeichel, Pereira, Amartey, Soyuncu, Justin, Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison, Daka, Barnes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Randers Leicester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Randers con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Leicester, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.



