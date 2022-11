Diretta Rangers Ajax/ Streaming video tv: per il terzo posto! (Champions League)

DIRETTA RANGERS AJAX: TUTTO GIÀ DECISO?

Rangers Ajax, partita diretta dall’arbitro svedese Glenn Nyberg, si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 novembre: ad Ibrox vivremo la sesta e ultima giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023. Siamo nel girone del Napoli, ma ormai non conta più: queste due squadre sono già eliminate dalla corsa agli ottavi e sono in campo per provare a prendersi il pass per l’Europa League. L’Ajax ha 3 punti contro gli 0 dei Rangers, e all’andata ha vinto 4-0 ad Amsterdam: dunque i Lancieri sono davvero vicinissimi a proseguire la loro corsa europea anche se in una competizione minore, gli scozzesi avranno bisogno di un miracolo.

Stiamo parlando di due squadre diverse, che comunque non sono riuscite a fronteggiare le due big del girone: in particolar modo ha deluso l’Ajax, che sulla carta avrebbe potuto giocarsela per gli ottavi ma è stato travolto per due volte dal Napoli, incassando un clamoroso 6-1 casalingo che ha dato tutta la dimensione del livello attuale delle due squadre. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Rangers Ajax, ma aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per il terreno di gioco di Ibrox.

DIRETTA RANGERS AJAX STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Ajax sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, per la precisione quelli in possesso di un abbonamento al pacchetto Calcio: il match infatti verrà trasmesso su Sky Sport 256, in assenza di un televisore i clienti potranno attivare l’applicazione Sky Go per la visione in mobilità (senza costi aggiuntivi). Ricordiamo poi che il servizio di diretta streaming video di Rangers Ajax è disponibile per tutte le partite di Champions League: in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a Infinity Plus, la piattaforma che fa parte dell’universo Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS AJAX

Nella diretta Rangers Ajax Giovanni Van Bronckhorst deve fare a meno dello squalificato Lundstram: assenza pesante in mezzo al campo, a sostituirlo potrebbe essere il veterano Steven Davis che se la gioca con Arfield. Sarà sicuramente titolare Sands, poi in difesa avremo Leon King a fare coppia con Ben Davies e due terzini che come sempre saranno Tavernier e Barisic, che è partito dalla panchina nell’ultima di campionato. Tillman si posizionerà alle spalle del tridente offensivo: qui Scott Wright e Kent agiranno da esterni, da valutare la prima punta con il ballottaggio tra Bassey e Colak e Morelos terzo incomodo.

Da valutare le scelte di Alfred Schreuder nell’Ajax: Pasveer sarà ancora in porta, Timber e Lisandro Magallan i due centrali di una difesa che dovrebbe essere completata da Rensch e Daley Blind come terzini, a centrocampo invece potrebbero trovare spazio Kenneth Taylor e Grillitsch ma i favoriti restano Berghuis e Klaasen, non sembra in discussione la maglia di Edson Alvarez come playmaker basso. Nel tridente invece Tadic dovrebbe fare l’esterno, con Bergwijn sull’altro versante; come prima punta Schreuder ha un ballottaggio aperto, Kudus farebbe il centravanti tattico mentre Brobbey rappresenterebbe la soluzione “di ruolo”. Staremo a vedere…

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Rangers Ajax, partita valida per l’ultima giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,80 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,87 volte la giocata con questo bookmaker.











