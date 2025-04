DIRETTA RANGERS ATHLETIC BILBAO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ormai siamo arrivati alla diretta Rangesr Athletic Bilbao, ed è interessante notare come tra queste due squadre ci siano solo due precedenti. Tuttavia, stiamo parlando di un momento importante: anche in quel caso infatti si trattava di quarti di finale, ma della Coppa delle Fiere: di lì a due anni la competizione, mai ufficialmente riconosciuta dalla Uefa, avrebbe lasciato spazio alla Coppa Uefa, nel 1969 i Rangers avevano ipotecato la semifinale vincendo 4-1 ad Ibrox. Andy Penman, Orjan Persson e Colin Stein tra i marcatori, ma la prima rete l’aveva segnata un certo Alex Ferguson, all’epoca ventottenne e certamente non ancora Sir.

Inutile il 2-0 per l’Athletic Bilbao nei Paesi Baschi, qualificazione per i Rangers Glasgow che però nel turno seguente erano rimasti all’asciutto di gol e vittorie contro il Newcastle, che avrebbe vinto la competizione (unico trofeo internazionale in bacheca, se si esclude l’Intertoto e una Coppa Anglo-Italiana) nella doppia finale contro l’Ujpesti Dozsa. Adesso questo incrocio di Glasgow vale decisamente di più e i Rangers vogliono anche riprendersi la finale del torneo, ricordando quella recente persa ai rigori contro l’Eintracht che potrebbero peraltro incrociare ancora nell’ultimo atto: mettiamoci comodi dunque e stiamo a vedere quello che ci dirà il campo, la diretta Rangers Athletic Bilbao sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

RANGERS ATHLETIC BILBAO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Rangers Athletic Bilbao in tv sarà visibile esclusivamente sui canali Sky Sport, quindi con diretta streaming video tramite Sky Go o Now TV.

RANGERS ATHLETIC BILBAO: UNA SFIDA AFFASCINANTE

Due dei club europei più legati all’identità e alle loro radici si affrontano nella diretta Rangers Athletic Bilbao, dalle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, giovedì 10 aprile 2025, per l’andata dei quarti di Europa League. I Rangers Glasgow arrivano da una intensa battaglia risolta solo ai calci di rigore negli ottavi contro il Fenerbahce, il sogno sarebbe quello di vincere finalmente il trofeo di cui gli scozzesi hanno in anni recenti raggiunto per due volte la finale (2008 e 2022), lasciando però finora la Coppa delle Coppe 1972 come unico titolo internazionale in bacheca.

Dall’altra parte ci sarà l’Athletic Bilbao, che il 21 maggio prossimo avrà la finale nel proprio stadio. Un motivo in più per provarci, con l’ulteriore motivazione della spinta sicuramente arrivata dalla rimonta contro la Roma. Nel caso dei baschi c’è ancora lo “zero” alla voce Coppe europee vinte, per cui questa stagione potrebbe offrire un’occasione come poche altre. Pensando un passo alla volta, fare bene a Glasgow sarebbe prezioso in un confronto nel quale il fattore campo potrebbe incidere più che in altri: sarà davvero così? Ce lo dirà la diretta Rangers Athletic Bilbao…

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS ATHLETIC BILBAO

Rosa quasi al completo per Barry Ferguson nelle probabili formazioni per la diretta Rangers Athletic Bilbao, potremmo indicare Butland e davanti a lui la difesa con i terzini Tavernier e Jefté più Souttar e Balogun centrali. Il modulo infatti potrebbe essere un 4-2-3-1 con Barron e Raskin nel cuore del centrocampo, qualche dubbio in più invece nel reparto offensivo, proviamo a indicare l’ex Sassuolo Bajrami come trequartista con Cerny e Igamane ali più Dessers o Danilo prima punta.

Ernesto Valverde dovrebbe a sua volta proporre il 4-2-3-1 come modulo tattico anche per il suo Athletic Bilbao. In porta il nazionale spagnolo Unai Simon, in difesa Paredes si è fatto male nell’ultima di campionato e quindi spazio a Vivian e Nunez come coppia centrale, con Gorosabel e Boiro terzini. In mediana potremmo vedere titolari Jauregizar e Prados, mentre i fratelli Inaki e Nico Williams saranno le ali, con Unai Gomez trequartista e uno fra Guruzeta e Sannadi centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Nonostante il fattore campo non sia mai banale in Scozia, le quote Snai ci illustrano un pronostico favorevole agli spagnoli nella diretta Rangers Athletic Bilbao. Il segno 2 è infatti quotato a 2,10, mentre poi si sale a 3,25 sul segno 1, oppure fino a 3,50 volte la giocata in caso di pareggio.