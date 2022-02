Diretta/ Rangers Dortmund streaming video: gli scozzesi sognano (Europa League)

DIRETTA RANGERS BORUSSIA DORTMUND: AI TEDESCHI SERVE L’IMPRESA!

Rangers Borussia Dortmund, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso Ibrox Park a Glasgow sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Gli scozzesi sognano dopo il risultato che ha destato le maggiori sensazioni nei match d’andata: 2-4 a Dortmund e tedeschi ora costretti a sperare nella rimonta con 3 gol di scarto per passare il turno, o comunque a segnare almeno 2 reti per prolungare la sfida almeno ai supplementari.

Impresa ardua perché i Rangers hanno messo in grave difficoltà i gialloneri al Signal Iduna Park, col Borussia Dortmund in difficoltà per l’assenza di Haaland. In Bundesliga i gialloneri hanno sfogato la rabbia con un roboante 6-0 al Monchengladbach che li ha mantenuti a -6 dal Bayern Monaco capolista. Nella Premiership scozzese invece i Rangers hanno pagato le fatiche europee, pareggiando 1-1 in casa del Dundee United e scivolando a -3 dal Celtic primo della classe.

DIRETTA RANGERS BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Rangers Borussia Dortmund è su Sky Sport (Sky Sport Football canale 203 e canale 255): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS BORUSSIA DORTMUND

Le probabili formazioni della diretta Rangers Borussia Dortmund, match che andrà in scena a Ibrox Park a Glasgow. Per i Rangers, Pedro Martins schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: McLaughlin, Zukowski, Sands, Helander, Barisic, Diallo, Davis, Wright, Ramsey, Sakala, Roofe. Allenatore: Pedro Martins. Risponderà il Borussia Dortmund allenato da Marco Rose con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kobel, Akanji, Zagadou, Hummels, Guerreiro, Witsel, Dahoud, Bellingham, Reus, Malen, Brandt.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rangers Borussia Dortmund, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei Rangers con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Dortmund, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



