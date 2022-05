DIRETTA/ Rangers Lipsia video streaming tv: tanti incroci scozzesi con le tedesche

DIRETTA RANGERS LIPSIA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Rangers Lipsia, facciamo l’analisi “inversa” rispetto alla partita di andata: vogliamo scoprire quante volte la squadra di Glasgow ha giocato contro rappresentanti della Germania. Il quadro è particolarmente ricco: si va dalle 10 sfide contro il Borussia Dortmund (affrontato anche nei playoff dell’Europa League in corso) al match di settimana scorsa contro il Lipsia, ma di fatto i Rangers hanno giocato davvero tanto contro le tedesche. Nell’Europa League 2019-2020 erano stati eliminati agli ottavi dal Bayer Leverkusenn; hanno giocato 9 volte contro il Bayern Monaco (una vittoria) e 8 contro il Colonia.

Poi ancora sfide contro Borussia Monchengladbach, Stoccarda, Kaiserslautern, Dusseldorf, Werder Brema, Dynamo Dresda e Eintracht Francoforte. In più, due incroci vinti contro i Worwarts Berlino: oggi si chiama Viktoria Francoforte ed è nelle serie minori, ma ha vinto 6 volte il campionato della Germania Est e due volte la coppa. Quella doppia sfida valeva per gli ottavi di Coppa dei Campioni 1961-1962: dopo aver vinto 2-1 in trasferta, i Rangers avevano dominato sul neutro del Malmoe Stadium, con i gol di Willie Henderson e Ian McMillan (doppietta) e l’autorete di Peter Kalinke. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RANGERS LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La visione della diretta di Rangers Lipsia sarà disponibile in Italia esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta di Rangers Lipsia potrà essere seguita in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

RANGERS LIPSIA: SFIDA COMBATTUTA!

Rangers Lipsia, in diretta giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21.00 presso l’Ibrox Stadium di Glasgow sarà una sfida valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. C’è grande curiosità di scoprire quale sarà la formazione che strapperà il pass per la finalissima della competizione europea e, complice il risultato della gara d’andata giocata in Germania, la favorita è la compagine allenata da Tedesco…

Entriamo nel dettaglio della diretta Rangers Lipsia e andiamo a scoprire come arrivano le due squadre a questo appuntamento. La gara d’andata disputata sette giorni fa ha visto prevalere i biancorossi targati Red Bull per 1-0: decisiva la rete dell’esterno mancino Angelino. Al Lipsia basterà non perdere per accedere alla finale, mentre in caso di vittoria con un gol di scarto dei Rangers si andrà ai supplementari. In caso di successo con due o più gol dei Rangers, in finale andranno gli scozzesi.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIPSIA

Van Bronckhorst e Tedesco alle prese con gli ultimi nodi da sciogliere, è ora di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Rangers Lipsia. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, schierati con il classico 4-2-3-1. In porta l’esperto McGregor, pacchetto arretrato formato da Tavernier, Goldson, Bassey e Barisic. Jack e Lundstram davanti alla difesa, mentre il trio di trequartisti comprende Aribo, Kamara e Kent. In attacco confermato Wright. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 3-4-3. L’ungherese Gulacsi tra i pali, linea a tre di difesa formata da Gvardiol, Henrichs e Halstenberg. Laimer e Angelino sulle fasce, con Adams e Klostermann a centrocampo. in attacco, Olmo e Szoboszlai a sostegno del talentino Nkunku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Rangers Lipsia, che prenderà il via tra pochi minuti. Secondo le principali agenzie, gli ospiti partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati dei bookmakers di Eurobet: la vittoria dei Rangers è quotata 3,60, il pareggio è dato 3,80, mentre la vittoria del Lipsia paga 1,93 volte la posta. Gli analisti prevedono diversi gol: l’Over 2,5 è dato a 1,75, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,95. Quote simili per quanto concerne Gol e No Gol, rispettivamente 1,68 e 2,05.











