Diretta Rangers Roma, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Glasgow per la quarta giornata di Europa League 2025/2026.

DIRETTA RANGERS ROMA, PADRONI DI CASA A QUOTA ZERO

Parte giovedì 6 novembre 2025 alle ore 21:00 la diretta Rangers Roma. Presso l’Ibrox Stadium di Glasgow gli uomini di Gasperini desiderano ritrovare il successo nell’Europa League 2025/2026 in modo tale da raddoppiare i punti conquistati fino a questo momento una volta arrivati alla quarta giornata della competizione continentale.

La Roma si trova appunto a quota tre in ventitreesima posizione avendo vinto solo al primo turno contro il Nizza ed avendo poi perso allo Stadio Olimpico sia con il Lilla di misura per 1 a 0 che con il Viktoria Plzen poi per 2 a 1. La volontà dei Capitolini è di provare a far bene pure in questo torneo dopo quanto ammirato in Serie A.

Pur essendo reduci dal KO di San Siro contro il Milan dovuto ad un gol di Pavlovic, i giallorossi sono comunque quarti con ventuno punti, gli stessi dei rossoneri e dell’Inter, ad una sola lunghezza di distacco dalla vetta occupata dal Napoli. I padroni di casa sono invece ultimi a zero punti sul fondo della graduatoria.

Gli scozzesi sono stati battuti un po’ a sorpresa dal Genk, dallo Sturm Graz e dal Brann, ovvero da compagini decisamente alla loro portata almeno sulla carta. I biancorossoblu stanno vivendo un’annata altalenante anche nel loro campionato essendo addirittura a quattordici punti di distanza dalla capolista Hearts.

DIRETTA RANGERS ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Rangers Roma è su Now Tv e su Sky per chi volesse seguirla almeno in streaming tramite le applicazioni come Sky Go. La sfida verrà proposta su due canali della piattaforma satellitare. Servirà dunque sintonizzare la televisione su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

DIRETTA RANGERS ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rangers Roma: gli scozzesi guidati da mister Röhl partiranno secondo i rumors impiegando il modulo 4-4-2 con Butland in porta difeso da Djiga, Cornelius, Souttar ed Aarons, Barron, Raskin, Meghoma e Moore a centrocampo, Danilo e Chermiti in attacco. Il tecnico Gasperini continuerà invece ad utilizzare il 3-4-2-1 con Svilar fra i pali, Ziolkowski, Mancini ed Hermoso in difesa, Celik, El Aynaoui, Cristante e Wesley sulla linea centrale, Soulé e Pellegrini in appoggio al centravanti Dovbyk.

DIRETTA RANGERS ROMA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano puntare forte sulla vittoria degli ospiti per quanto riguarda le quote concernenti l’esito finale della diretta Rangers Roma. Il successo degli uomini di Gasperini è dato a solo 1.75 per esempio da Sisal che crede nel pareggio come secondo risultato più probabile pagando il segno x a 3.75. Infine, il trionfo dei padroni di casa è quotato a 4.75.