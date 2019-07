Diretta Ranghieri Caminati-Ishijima Ageba/ Streaming video tv: ultima chance azzurra

Ranghieri Caminati Ishijima Ageba, in diretta dal Rothenbaum stadium di Amburgo è la terza e ultima partita di Beach volley maschile, valida per il girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Decisivo banco di prova per la coppia del beach azzurro a questi Mondiali di Amburgo visto il fallito il tentativo di strappare il pass per il prossimo tabellone della manifestazione iridata dopo pure il KO registrato con i russi Stoyanovskiy-Krasilinikov. I nostri Ranghieri e Caminati, terzi in classifica ora devono scommettere il tutto per tutto sul successo odierno contro i giapponesi e poi tentare la sorte nel tabellone dei lucky loser. Non è quindi una situazione facile ma ne eravamo coscienti: il valore degli avversari affrontati finora è stato davvero notevole, benchè certo i nostri azzurri abbiano fatto tutto il possibile per metterli in difficoltà.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Ranghieri Caminati-Ishijima Ageba non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA RANGHIERI CAMINATI-ISHIJIMA AGEBA: GLI AVVERSARI

Come detto prima la situazione in classifica al terzo e ultimo turno della fase a gironi per la coppia azzurra Ranghieri Caminati è ben critica, eppure i nostri beniamini paiono comunque i favoriti oggi. Se infatti il duo ha avuto accesso al tabellone dei Mondiali di beach volley di Amburgo solo con wild card, va pure detto che i due hanno ancora maggiore esperienza internazionale dei due avversari, che pure non hanno regalato emozioni fino ad oggi. Ecco infatti che il duo Ishijima Ageba ha trovato il biglietto per la Germania affrontando il torneo di qualificazione asiatica e qui ha ottenuto solo il quarto gradino alle spalle dei qatarioti Abdelrasoul-Mahmoud, gli iraniani Salemi-Vakili e gli australiani Durant-Schiumann. Come al solito però l’ultima parola l’avrà il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA