Diretta/ Rapid Vienna Arsenal (Europa League) streaming video tv: Gunners all’assalto

DIRETTA RAPID VIENNA ARSENAL: PARTITA PIENA DI INSIDIE PER GLI INGLESI

Rapid Vienna Arsenal, giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18.55 presso l’Allianz Stadion di Vienna, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Gunners all’assalto dopo la sconfitta in Premier League sul campo del Manchester City, che ha un po’ gelato gli entusiasmi dopo l’avvio di campionato che era stato sicuramente positivo per la squadra di Arteta. Aver perduto però entrambi gli scontri diretti contro due grandi come il Liverpool e appunto i Citizens ha un po’ raffreddato gli entusiasmi, ora l’Europa dovrà regalare nuove certezze ai Gunners che dovranno però confrontarsi contro un avversario in forma. Il Rapid viene da due vittorie consecutive nella Bundesliga austriaca, alle quali ha aggiunto una cinquina nella coppa nazionale al Wiener Neustadt; i biancoverdi viennesi puntano al secondo posto in un girone con gli irlandesi del Dundalk e i norvegesi del Molde, da non sottovalutare ma che possono essere sicuramente avversari alla portata del Rapid, in un raggruppamento in cui l’Arsenal parte comunque come super-favorito.

DIRETTA RAPID VIENNA ARSENAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rapid Vienna Arsenal sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport (per la precisione sul canale numero 203, Sky Sport Football), che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA ARSENAL

Le probabili formazioni di Rapid Vienna Arsenal, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadion di Vienna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Kuhbauer con un 3-4-3: Strebinger; Stojkovic, Hofmann, Barac; Arase, Grahovac, Ljubicic, Ullman; Murg, Kara, Fountas. Gli ospiti guidati in panchina da Mikel Arteta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Leno; David Luiz, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Elneny, Saka; Willian, Nketiah, Aubameyang.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Rapid Vienna Arsenal secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa austriaci partono nettamente sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 5,25, mentre poi si scende già a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 1,57 volte la posta in palio in caso di successo dei Gunners per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA