DIRETTA RAPID VIENNA DJURGARDEN (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio intenso e già ricco di spunti nella diretta di Rapid Vienna Djurgarden, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, nonostante il punteggio sia ancora fermo sullo 0-0. Gli svedesi si sono resi pericolosi già nei primi minuti con una grande occasione costruita sulla fascia sinistra: Santeri Haarala, rapido e preciso nell’inserimento, riceve un pallone ben calibrato in profondità, controlla con eleganza e va subito alla conclusione di prima intenzione.

Il tiro, potente e rasoterra, sembra indirizzato verso l’angolo basso, ma Niklas Hedl non si lascia sorprendere. Il portiere del Rapid Vienna, ben posizionato e reattivo, si allunga in tuffo e con un intervento plastico riesce a respingere la sfera, salvando i suoi da un possibile svantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RAPID VIENNA DJURGARDEN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta Rapid Vienna Djurgarden, la squadra austriaca sogna quella che sarebbe ujna prima, storica semifinale europea se si escludono quelle che sono ormai sparite e che non sono mai state considerate a titolo ufficiale, per esempio la Coppa Mitropa nella quale il Rapid Vienna raggiunse la semifinale nel 1957, semplicemente superando il primo turno contro l’MTK Budapest (con spareggio vinto 4-1) perché le partecipanti erano otto. A proposito: il Rapid Vienna vinse 3-0 all’andata e tra i marcatori ci fu anche Ernst Happel, al ritorno perse 4-1 a Novi Sad ma scelse poi di non giocare lo spareggio.

Nel campionato austriaco oggi i biancoverdi sono quinti, dopo 25 giornate: rendimento appena sufficiente e 10 punti da recuperare allo Sturm Graz capolista, la vittoria esterna manca dal 6 ottobre e la squadra ha perso le ultime quattro partite giocate fuori casa.

Nonostante tutto sembra che la semifinale di Conference League sia ad un passo, ma per sapere se davvero arriverà questo traguardo dobbiamo ora accomodarci e raccontare la cronaca della diretta Rapid Vienna Djurgarden, finalmente le due squadre stanno per scendere in campo nella capitale austriaca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RAPID VIENNA DJURGARDEN: AUSTRIACI FAVORITI!

La diretta Rapid Vienna Djurgarden si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile, presso l’Allianz Stadion della capitale austriaca: il ritorno dei quarti di Conference League 2024-2025 ci dirà se il Rapid Vienna rispetterà il pronostico, difendendo la vittoria dell’andata e volando in semifinale, o se invece il Djurgarden confermerà lo status di grande sorpresa del torneo facendo un ulteriore passo avanti. Una settimana fa ha deciso un’autorete: il Rapid Vienna ha dunque vinto in trasferta ed è un dato importantissimo, ma non c’è stata tutta la differenza che si sarebbe potuta immaginare tra le due squadre.

Per di più va ricordato che già agli ottavi gli austriaci avevano faticato parecchio per eliminare il Borac Banja Luka: doppio pareggio e qualificazione avvenuta (in casa) solo ai tempi supplementari. Dunque gli svedesi ci possono sicuramente credere, anche se come detto sulla carta non sono favoriti: noi aspettiamo che la diretta Rapid Vienna Djurgarden prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori intenderanno operare per questo ritorno dei quarti di Conference League, leggendo insieme le probabili formazioni attese sul terreno di gioco dell’Allianz Stadion.

COME SEGUIRE LA DIRETTA RAPID VIENNA DJURGARDEN IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta Rapid Vienna Djurgarden, né sui canali della nostra tv né tantomeno in diretta streaming video su qualche piattaforma in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA DJURGARDEN

Riguardo le formazioni per la diretta Rapid Vienna Djurgarden, la squadra austriaca si presenta in campo con un 4-4-2 che potrebbe essere lo stesso dell’andata: Robert Klauss deve però valutare la condizione di Cvetkovic, pronto Groller per fare coppia con Raux-Yao davanti a Hedl e poi Bolla e Oswald come terzini, a centrocampo favorita la coppia formata da Grgic e Amane mentre sulle fasce dovrebbero operare Schaub e Jansson. Davanti, Beljo e Kara sono favoriti ma attenzione alla soluzione alternativa rappresentata soprattutto dal nazionale austriaco Burgstaller.

Conferme anche per Jani Honkavaara nel suo Djurgarden: Rinne in porta, Stahl e Kosugi esterni con Une e Danielsson a coprire la zona centrale di difesa, Finndell (suo lo sfortunato autogol all’andata) che fa reparto in mezzo con Gulliksen e Haarala che dovrebbero operare sulle mezzali, quindi il modulo della squadra svedese sarà un 4-3-3 con i Mulugeta che, eventualmente, può rappresentare una soluzione sia come interno che come laterale del tridente, dove sono favoriti Zugelj e Fallenius insieme al centravanti Priske, di fatto unica opzione offensiva per il Djurgarden.

QUOTE E PRONOSTICO RAPID VIENNA DJURGARDEN

Studiando le quote della Snai poste sulla diretta Rapid Vienna Djurgarden possiamo notare un largo vantaggio da parte della squadra austriaca: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,70 volte la vostra giocata, mentre già con il segno X che identifica il pareggio andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la posta in palio, per arrivare infine al segno 2 sul quale puntare per la vittoria del Djurgarden, che con questo bookmaker ammonta a 4,50 volte la somma che avrete pensato di investire.