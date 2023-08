DIRETTA RAPID VIENNA FIORENTINA/ Video streaming tv: ci sono tre precedenti datati (24 agosto 2023)

DIRETTA RAPID VIENNA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Rapid Vienna Fiorentina ha soltanto tre precedenti, che per di più sono anche parecchio datati: bisogna tornare agli anni Sessanta del secolo scorso per trovarli. Il quadro è decisamente a favore dei viola: solo vittorie per la Fiorentina contro la squadra austriaca, con un totale di 12 gol segnati a fronte di 3 subiti. Il primo incrocio, doppio, è arrivato nel secondo turno di Coppa delle Coppe 1961-1962: dopo un 3-1 casalingo la formazione toscana era andata all’Ernst Happel Stadion e aveva vinto addirittura 6-2, con tripletta di Aurelio Milani e gol di Lucio Dell’Angelo, Torbjorn Jonsson e Kurt Hamrin. Da ricordare che quella Fiorentina era campione in carica, e avrebbe raggiunto la finale anche in questa edizione perdendola però contro l’Atletico Madrid.

Nel 1965 invece Rapid Vienna Fiorentina si era giocata per la semifinale di Mitropa Cup, una competizione che aveva i crismi dell’ufficialità: sempre all’Ernst Happel Stadion i viola avevano dominato, 3-0 firmato da due reti di Mario Bertini inframmezzate dal sigillo di Hamrin. Da ricordare che quell’edizione l’aveva vinta il Vasas: dunque, possiamo dire che quando la Fiorentina incrocia il Rapid Vienna arriva in finale ma perde l’ultimo atto: la speranza è che il primo di questi assiomi si ripeta anche quest’anno, ma che possa essere diverso il secondo… ad ogni buon conto, staremo a vedere. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RAPID VIENNA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rapid Vienna Fiorentina non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: l’andata dei playoff di Conference League infatti andrà in onda esclusivamente su DAZN. Sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati a questa piattaforma: come sempre si tratterà di una visione in diretta streaming video, possibile grazie all’attivazione dell’account, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

RAPID VIENNA FIORENTINA: ESORDIO IN CONFERENCE LEAGUE!

Rapid Vienna Fiorentina, che sarà in diretta dall’Allianz Stadion della capitale austriaca alle ore 19:00 di giovedì 24 agosto, si gioca per l’andata dei playoff di Conference League 2023-2024. Prende dunque il via il cammino europeo della Fiorentina, che per il secondo anno consecutivo, e stavolta per l’esclusione della Juventus, affronta questa competizione: l’obiettivo non può che essere quello di arrivare in finale, come successo nella passata stagione, e ovviamente provare stavolta a vincere per vendicare quella bruciante sconfitta maturata contro il West Ham.

L’esordio in campionato è stato assolutamente positivo, con un netto 4-1 a Marassi contro il Genoa; ora vedremo come andranno le cose contro un Rapid Vienna che, nel terzo turno preliminare, ha eliminato il Debrecen vincendo 5-0 in trasferta. Aspettando allora la diretta di Rapid Vienna Fiorentina, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadion nell’andata dei playoff di Conference League, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA FIORENTINA

Zoran Barisic prepara la diretta Rapid Vienna Fiorentina pensando al 4-2-3-1: rispetto all’ultima di campionato c’è qualche dubbio sulla trequarti, dove Ante Bajic è in ballottaggio con Oswald e Grull per una delle due maglie sugli esterni, Seidl invece dovrebbe essere confermato alle spalle del centravanti Burgstaller e a centrocampo dovremmo rivedere la coppia formata da Sattlberger e Kerschbaum. Anche in difesa può cambiare qualcosa con Moormann da terzino destro per Thorsten Schick, eventualmente Hofmann per Cvektovic al centro (con Querfeld) mentre il portiere sarà Hedl e il terzino sinistro Auer.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano gioca con modulo speculare: andando a caccia delle scelte dell’allenatore, ipotizziamo Oliver Christensen come portiere, Martinez Quarta e Yerry Mina coppia centrale in difesa e due laterali bassi che sarebbero Dodò e Fabian Parisi. Nel settore nevralgico del campo spazio a Duncan e Sofyan Amrabat, da valutare invece la trequarti che come sempre è ricca di alternative, qui Ikoné e Riccardo Sottil potrebbero agire in qualità di esterni (difficile che Nico Gonzalez venga impiegato dal primo minuto, ma potremmo sbagliarci) con Sabiri che invece sarebbe il centrale di questa linea a tre, a supporto di Beltran che si prepara all’esordio sa titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Rapid Vienna Fiorentina possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per l’andata dei playoff di Conference League. Il segno 1 per la vittoria della squadra austriaca vi farebbe guadagnare 4,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,75 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione viola, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,73 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











