Diretta Rapid Vienna Fiorentina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Conference League.

DIRETTA RAPID VIENNA FIORENTINA (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA NDOUR!

Inizia il match tra Rapid Vienna e Fiorentina. Parisi la mette in mezzo, respinge la difesa avversaria in angolo. Nicolussi Caviglia la mette in mezzo, prima Viti e poi Dzeko trovano il salvataggio sulla linea di Ahoussou. Ndour! La sblocca la Fiorentina! Conclusione di Dzeko, la respinta del portiere termina tra i piedi di Ndour che la sblocca. Wurmbrand ci prova da fuori area, tiro debole. Amane in mezzo, la sfera viene messa in angolo. (agg. Umberto Tessier)

Probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina/ Quote: Kean fuori (Conference League, oggi 23 ottobre 2025)

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA RAPID VIENNA FIORENTINA

La diretta Rapid Vienna Fiorentina potrà essere seguita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; al fianco della messa in onda in tv avremo la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mentre le due squadre stanno per scendere in campo all’Allianz Stadion, noi abbiamo qualche minuto di tempo per dire che la diretta Rapid Vienna Fiorentina si è giocata cinque volte: il bilancio è nettamente a favore dei viola che hanno raccolto quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta, peraltro indolore perché nell’incrocio più recente, proprio il playoff di Conference League due anni fa, avevano perso in trasferta per effetto del rigore di Marco Grüll ma al Franchi avevano ribaltato tutto con la doppietta di Nico Gonzalez, il cui rigore per evitare i tempi supplementari era arrivato al 90’ minuto.

Moviola di Milan Fiorentina/ Furia viola per il rigore assegnato ai rossoneri (20 ottobre 2025)

Nelle altre tre sfide la Fiorentina ha sempre vinto, e sono gare che risalgono agli anni Sessanta del secolo scorso: un secondo turno di Coppa delle Coppe nel 1961 (9-3 complessivo, i viola furono poi battuti in finale dall’Atletico Madrid) e poi la semifinale di Mitropa Cup quattro anni più tardi. Adesso siamo davvero pronti a leggere le formazioni ufficiali: la diretta Rapid Vienna Fiorentina può farci compagnia!

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand. All. Stoger. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Milan Fiorentina (risultato finale 2-1): Leao la decide su rigore! (19 ottobre 2025)

PER DIMENTICARE IL CAMPIONATO!

Alle ore 18:45 di giovedì 23 ottobre 2025 la diretta Rapid Vienna Fiorentina ci farà compagnia con una bella partita valida per la seconda giornata nel girone unico della Conference League 2025-2026, e possiamo dire che con questa serata europea i viola sperano di dimenticare la crisi che stanno attraversando in campionato.

Clamoroso o meno che sia, in Serie A la Fiorentina è ancora senza vittorie ed è in zona retrocessione: è anche sfortunata perché contro il Milan ha perso a causa di un rigore quantomeno dubbio, ma continua a concedere tanto faticando a segnare, e Stefano Pioli è già comprensibilmente sulla graticola.

Ora si attende questa diretta Rapid Vienna Fiorentina per decidere, eventualmente, detto che i viola all’esordio hanno battuto il Sigma Olomouc; gli austriaci l’anno scorso erano arrivati fino ai quarti facendo benissimo, ma alla prima giornata di questa nuova Conference League hanno subito quattro gol a Poznan.

Tra le altre cose in campionato non vincono dal 14 settembre e hanno perso in casa le ultime due partite, quindi non sono messi molto meglio di una Fiorentina che però stasera ha quasi l’obbligo di vincere, adesso cominciamo a capire come le due squadre potrebbero essere schierate in campo.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA FIORENTINA

Momento non semplice anche dal punto di vista degli infortunati per Peter Stöger, che per la diretta Rapid Vienna Fiorentina manda in campo un 4-2-3-1 nel quale Cvetkovic e Raux-Yao si piazzano davanti al portiere Hedl con Bolla e Horn che fanno i terzini, a centrocampo Grgic insidia la maglia di Amane ma anche Seidl potrebbe rimanere in panchina per questa partita, sulla trequarti invece i ballottaggi sugli esterni sono Wurmbrand-Tilio a destra e Radulovic-Weixelbraum a sinistra, in mezzo uno tra Antiste e Gulliksen e per finire Kara che potrebbe scalzare Mbuyi dal ruolo di prima punta.

Nella Fiorentina potrebbero arrivare cambi sostanziali per Pioli, a partire dal modulo: noi schieriamo ancora il 3-5-2 e Tommaso Martinelli potrebbe avere la seconda da titolare in Conference League, davanti a lui Viti e Comuzzo si candidano insieme a Luca Ranieri mentre sugli esterni è possibile pensare a Ndour e Parisi per dare fiato ai titolari, los tesso può accadere in mezzo con la candidatura di Sohm che giocherebbe per Nicolussi Caviglia, da valutare Mandragora e Fagioli così come Richardson e Fazzini che può tornare indietro, perché davanti con Kean o Dzeko può giocare ancora Gudmundsson, e poi attenzione a Piccoli.

RAPID VIENNA FIORENTINA: QUOTE E PRONOSTICO

I viola sono favoriti nella trasferta austriaca, possiamo leggere le quote della Snai sulla diretta Rapid Vienna Fiorentina con il valore pari a 1,90 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, per contro la vittoria dei padroni di casa – regolata dal segno 1 – vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,55 volte la giocata, e curiosamente si tratta della stessa vincita che andreste a intascare con l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X.