Diretta Ravenna Arezzo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Benelli per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA RAVENNA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Controlliamo adesso il piano scientifico della diretta di Ravenna Arezzo, cercando di capire chi tra queste due squadre avrà il favore del pronostico statistico e chi riuscirà a portare a casa i tanti agognati tre punti. Il Ravenna predilige il controllo: 57% di possesso medio, 1,6 xG, 1,5 xA e una costruzione bassa che passa per il 78% delle volte dai centrali difensivi. L’Arezzo, invece, è una macchina di transizioni: 44% di possesso, ma 2,0 xG di media, con il 66% dei gol nati da azioni in velocità e una finalizzazione efficace (33% dei tiri finisce nello specchio).

Il Ravenna segna soprattutto tra il 45’ e il 65’ (39% delle reti), mentre l’Arezzo si accende nei finali (37% dei gol oltre l’80’). Disciplinarmente, i toscani sono più nervosi (3,0 gialli di media), mentre il Ravenna vanta la miglior media fair play del girone (1,5 ammonizioni a gara). Numeri davvero molto interessanti non c’è che dire, verranno rispettati? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Ravenna Arezzo, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RAVENNA AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a Sky potranno vedere la diretta Ravenna Arezzo con i loro occhi sintonizzando la televisione sul canale Sky Sport 255. Non occorrerà dunque acquistare un biglietto ed andare allo stadio ma basterà essere abbonati a Sky per aver a disposizione anche la visione in streaming del match attraverso l’applicazione di Sky Go.

RAVENNA AREZZO, ECCO LE PRIME DELLA CLASSE

Inizia domenica 19 ottobre 2025 alle ore 14:30 la diretta Ravenna Arezzo. Presso lo Stadio Comunale Bruno Benelli si tiene il match che spicca di più in questa decima giornata della Serie C 2025/2026 visto che in campo ci sono le due squadre occupanti la vetta del girone B a pari punti, avendo entrambe raggiunto quota 24.

Sia i romagnoli che i toscani hanno rimediato una sola sconfitta nelle prime nove gare sin qui disputate finendo KO per 1 a 0 rispettivamente contro il Forlì in trasferta nel secondo turno e contro il Guidonia appunto con il medesimo punteggio fra le mura amiche invece nel quinto e sono reduci da un successo maturato nello scorso weekend.

I giallorossi si sono recentemente imposti sempre di misura sul campo della Sambenedettese grazie alla rete messa a segno da Pierluca Luciani nel corso del primo tempo. Gli amaranto hanno invece piegato il Gubbio in casa per merito del gol trovato da Pietro Cianci su calcio di rigore già nelle primissime battute dell’incontro.

Quel che è certo alla vigilia di questa sfida è che in ogni caso nessuna compagine si vorrà accontentare di ottenere un semplice pareggio tenendo soprattutto ben in mente che l’Ascoli, terzo a quota ventitre e dunque distante appena due punti, potrebbe anche sorpassarle se dovesse vincere contro il Carpi nel posticipo del lunedì.

DIRETTA RAVENNA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ravenna Arezzo: 3-5-2 iniziale per mister Marchionni con Anacoura in porta, Donati, Bianconi e Solini dietro, Da Pozzo, Tenkorang, Rossetti, Lonardi e Rrapaj a centrocampo, Spini e Luciani come due offesivo. Il tecnico Bucchi dovrebbe dal canto suo decidere di schierae gli ospiti utilizzando il modulo 4-3-3 con Venturi tra i pali, De Col, Gilli, Chiosa e Righetti nelle retrovie, Mawuli, Guccione e Chierico nel mezzo e tridente formato da Varela, Cianci e Tavernelli.

DIRETTA RAVENNA AREZZO, LE QUOTE

Pur essendo entrambe in vetta al girone B, tra queste due formazioni sembrano essere gli ospiti i potenziali favoriti per l’esito finale della diretta Ravenna Arezzo secondo le quote delle agenzie di scommesse. A pensarla in questo modo è ad esempio Sisal che indica il segno 2 a 2.00 e paga invece l’1 a 3.40. La vittoria dei padroni di casa è dunque una soluzione ancor meno probabile rispetto al pareggio, con l’x quotato infatti a 3.30.