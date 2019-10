Diretta Ravenna Arzignano/ Streaming video tv: quote, romagnoli favoriti (Serie C)

Ravenna Arzignano, che sarà diretta dal signor Ermes Fabrizio Cavaliere, si gioca sabato 19 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sarà una sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Romagnoli padroni di casa reduci da un importantissimo doppio colpo esterno su due dei campi più difficili e blasonati del girone B. Dopo aver sbancato Trieste, il Ravenna si è ripetuto imponendo la prima sconfitta stagionale alla capolista Padova grazie a una doppietta messa a segno da Nocciolini. Risultati che hanno rilanciato i giallorossi in zona play off e ora il calendario offre un’interessante occasione. Al “Benelli” arriva l’Arzignano fanalino di coda del girone, unica squadra insieme al Gubbio ancora a secco di vittorie e capace di ottenere solo 5 punti nelle prime 9 giornate. L’ultimo pareggio in casa contro il Modena ha messo comunque in mostra dei progressi da parte dei veneti, raggiunti sull’1-1 da un gol di Sodinha dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Piccioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Arzignano, sabato 19 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA ARZIGNANO

Le probabili formazioni di Ravenna Arzignano, sabato 19 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C. Il Ravenna del tecnico Luciano Foschi sarà schierato con un 3-5-2: Spurio; Ronchi, Jidayi, Sirri; Grassini, D’Eramo, Selleri, Lora, Purro; Nocciolini, Raffini. Risponderà l’Arzignano allenato da Colombo schierata con un 4-4-2: Tosi, Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero, Pattarello; Piccioni, Cais.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Ravenna Arzignano, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione romagnola. Vittoria interna quotata 1.95, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.70.



