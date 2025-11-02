DIretta Ravenna Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA RAVENNA ASCOLI (RISULTATO 1-0): FINE DEL MATCH

Al Benelli il Ravenna batte l’Ascoli per 1 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri sparano alto con Rizzo Pinna al 27′ ed i giallorossi passano in vantaggio all’88’ grazie alla rete messa a segno di testa da Okaka. Il Ravenna sale a quota 30 con i nuovi tre punti di oggi mentre l’Ascoli resta fermo a 27 nella classifica del girone B di Serie C. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Ascoli Sambenedettese (risultato finale 1-0), tre punti decisivi (Serie C, 26 ottobre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA RAVENNA ASCOLI IN STREAMING VIDEO TV

Abbiamo il solito appuntamento sui canali tv di Sky Sport con la diretta Ravenna Ascoli, che potrà essere seguita anche in diretta streaming video attraverso Sky Go o Now.

SECONDO TEMPO!

Il punteggio della sfida tra Ravenna ed Ascoli è ancora di 0 a 0 quando siamo arrivati al sessantesimo minuto. In apertura di secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre impegnate quest’oggi in campo, gli ospiti sparano senza inquadrare lo specchio della porta avversaria al 60′ con D’Uffizi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Carpi Ascoli (risultato finale 1-1): Rizzo Pinna risponde a Sall! (oggi 20 ottobre 2025)

FINE PRIMA FRAZIONE

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Ravenna ed Ascoli sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. Gli ospiti si fanno a loro volta vedere in zona offensiva soltanto intorno al 28′ quando il tiro di D’Uffizi viene parato in maniera provvidenziale dall’estremo difensore avversario Anacoura. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVVIO DI MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Ravenna ed Ascoli è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. In avvio di gara i padroni di casa provano a colpire subito con Tenkorang, respinto da Vitale, al 6′ e con Esposito, calciando alto da lontano, all’8′. Le formazioni ufficiali: RAVENNA (3-5-2) – Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati, Tenkorang, Rossetti, Lonardi, Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marchionni. ASCOLI (4-2-3-1) – Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Ascoli Pontedera (risultato finale 5-0): Corazza cala il pokerissimo! (oggi 12 ottobre 2025)

SI COMINCIA!

Come andranno le cose nella diretta Ravenna Ascoli? Questo bellissimo scontro in alta classifica non si gioca addirittura dal 2008, all’epoca le due squadre erano in Serie B e non si incrociavano da 13 anni, di conseguenza non possiamo parlare di precedenti davvero recenti ma possiamo comunque notare alcune cose, la prima di queste è che l’Ascoli non vince in questa città addirittura dal gennaio 1969 ma è anche vero che dopo quel blitz per 1-0 ha giocato solo altre quattro volte al Bruno Benelli, uscendone anche con due pareggi (va da sé allora che ci sono anche due sconfitte).

L’ultima qui l’avevano decisa Davide Succi e Vincenzo Chianese, con i marchigiani che avevano accorciato con Stefano Guberti: era la seconda giornata di Serie B, curiosamente nel 1994 si era giocato per la prima anche se al Del Duca. La partita più recente in assoluto? Un roboante 5-0 bianconero contro un Ravenna penultimo e destinato alla retrocessione, condizionata dall’espulsione del portiere Vincenzo Marruocco nel recupero del primo tempo. Reti di Vincenzo Sommese e Marco Bernacci, che poi aveva esagerato firmando una tripletta con manita servita da Riccardo Maniero. Oggi la storia potrebbe essere diversa: via alla diretta Ravenna Ascoli! (agg. di Claudio Franceschini)

RAVENNA ASCOLI: CHE SHOW AL BENELLI!

Ci attende un big match con la diretta Ravenna Ascoli: forse all’inizio della stagione non lo pensavamo possibile, invece alle ore 17:30 di domenica 2 novembre la dodicesima giornata del girone B di Serie C 2025.2026 propone una sfida tra le due inseguitrici dell’Arezzo, seconde ad un solo punto di distanza.

Ravenna e Ascoli hanno avuto fin qui lo stesso rendimento: i marchigiani alla fine hanno completato l’inseguimento e sono ancora imbattuti con la miseria di due gol subiti, nell’ultima giornata hanno vinto il derby contro la Sambenedettese che si è poi vendicata nella sfida di Coppa Italia, ma tant’è.

Due le sconfitte per il Ravenna, che ha perso la sfida della verità contro l’Arezzo e tra l’altro lo ha fatto qui al Bruno Benelli; poi però i romagnoli sono ripartiti di slancio, battendo la Pianese in trasferta, e dunque sono ancora lì a giocarsela contro tutti i pronostici, visto che parliamo comunque di una neopromossa.

Anche nella diretta Ravenna Ascoli riusciranno a prendersi un risultato di prestigio? È quello che scopriremo in una delle partite certamente più attese di questo girone B, saranno molto importanti anche le scelte da parte dei due allenatori e noi andiamo a studiarle aspettando che la partita prenda il via.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA ASCOLI

Marco Marchionni dovrebbe puntare sul solito 3-5-2 per la diretta Ravenna Ascoli, con una difesa che davanti ad Anacoura si dispone con Giulio Donati, Solini e Bianconi e due laterali che dovrebbero essere Da Pozzo a destra e Rrapaj a sinistra, in mezzo al campo invece c’è naturalmente Tenkorang che dovrebbe essere affiancato da Rossetti e Lonardi, con Matteo Mandorlini e Carlo Ilari che provano a giocarsela ma sono in svantaggio. Nel tandem offensivo invece ecco Spini e Luciani; Motti, Okaka (decisivo nel recupero a Piacastagnaio) e Zagrè potrebbero essere utili a partita in corso in certe condizioni.

L’Ascoli di Francesco Tomei ha purtroppo perso Guiebre e Nicoletti oltre a Del Sole; gioca con un 4-2-3-1 nel quale Samuele Vitale è il portiere con davanti Curado e Nicholas Rizzo, sulla fascia destra torna titolare Pagliai con Alagna che può scalare sulla sinistra, in mezzo al campo invece ecco la solita coppia formata da Damiani e Milanese che protegge una linea di trequarti con Silipo e D’Uffizi ad agire come esterni alti e Rizzo Pinna che si prende la maglia da centrale, poi il centravanti è Gabriele Gori che per caratteristiche è più utile di Simone Corazza, comunque prezioso, a questa squadra.

PRONOSTICO E QUOTE RAVENNA ASCOLI

Ovviamente sono molto interessanti anche le quote per il pronostico sulla diretta Ravenna Ascoli: bookmaker concordi sul fatto che i marchigiani siano leggermente favoriti, nello specifico Eurobet assegna loro un valore corrispondente a 2,30 volte quanto investito (sul segno 2) mentre la vittoria dei romagnoli regolata dal segno 1 vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 2,90 volte la giocata, molto simile la quota sul segno X per il pareggio che infatti è pari a 2,95 volte la posta in palio.