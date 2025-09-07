Diretta Ravenna Bra streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA RAVENNA BRA (RISULTATO 0-0): RITMI BASSI

È terminato il primo tempo della diretta Ravenna Bra, risultato che resta sempre sullo 0-0. Il punteggio rispecchia fedelmente quanto visto in campo ovvero due squadre che non sembrano volersi scoprire troppo mostrando il fianco.

Questo è un bene per le difese, ma non per gli attacchi e per il pubblico che si aspettava sicuramente una gara più vivace. Per ora però questo passa il convento e l’equilibrio a reti bianchi prosegue. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA RAVENNA BRA (RISULTATO 0-0): INIZIATA

Comincia finalmente la diretta Ravenna Bra, risultato di 0-0 dopo la prima mezz’oretta di gioco. Occasione numero uno del match che si fa attendere fino al 12esimo quando Baldini tenta il tiro, respinto dalla difesa avversaria del Ravenna.

Si può dire che fin qui è stata l’unico vero e proprio tentativo più o meno pericoloso. Le due formazioni sembrano più concentrate a studiarsi a vicenda per trovare eventualmente il modo di stappare il match. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA RAVENNA BRA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Manca pochissimo al fischio iniziale della diretta di Ravenna Bra, e prima di immergerci, cerchiamo di capire attraverso la nostra classica rubrica sui numeri quale delle due ha o meno i favori del pronostico, almeno di quello scientifico. Il Ravenna, piazzato intorno al settimo posto del girone, si distingue per l’equilibrio tra possesso e produzione offensiva, con una media di 17 tiri a partita, di cui 7 nello specchio e 5 calci d’angolo guadagnati. Il Bra, invece, rispecchia una vocazione più difensiva: segna mediamente 1 rete a partita, ma ne subisce 1,5, frutto di una retroguardia più permeabile.

Il Ravenna porta così in campo ritmo e manovra, mentre il Bra punta sulla transizione e sull’efficacia nei momenti chiave. Se,bra dunque una sfida tra Davide contro Golia, almeno a livello numerico. Sarà davvero cosi? Cerchiamo di caprilo nel prossimo aggiornamento della diretta di Ravenna Bra, ci siamo il fischio iniziale sta per partire e con esso il nostro commento live, non cambiate pagina ma anzi aggiornatela perché ci sarà da divertirsi! (agg. Gianmarco Mannara)

RAVENNA BRA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta Ravenna Bra in tv, come sempre se sarete abbonati a Sky Sport; per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Sky Go o Now Tv.

RAVENNA BRA: SI CERCANO CONFERME!

Molto interessante la diretta Ravenna Bra, che ci farà compagnia a partire dalle ore 17:30 di domenica 7 settembre per la terza giornata nel girone B di Serie C 2025-2026: è una partita tra due delle neopromosse, una già vincente nei due turni precedenti mentre l’altra ancora a caccia del primo successo stagionale.

Chi non ha ancora esultato è il Bra, che aveva già avuto una trasferta contro una neopromossa: all’esordio è caduto contro la Sambenedettese, poi ha pareggiato 2-2 contro il Perugia (subendo un rigore nel recupero) e ha quindi messo a referto il primo punto, ma sa che per salvarsi deve fare anche qualche risultato utile fuori casa.

Lo stesso discorso naturalmente vale per il Ravenna, che la sua vittoria l’ha ottenuta alla prima giornata, un bel 3-2 contro il Campobasso; poi la sconfitta di Forlì nel derby romagnolo, ora si torna nel proprio stadio per altri tre punti.

Da vedere però se arriveranno, perché i piemontesi hanno ottimi argomenti per andare alla ricerca del colpo; vedremo dunque cosa ci dirà il campo nella diretta Ravenna Bra, noi non vediamo l’ora che la partita prenda il via e intanto andiamo anche ad analizzare le scelte che saranno operate dai due allenatori, valutando le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA BRA

C’è Marco Marchionni sulla panchina romagnola, per la diretta Ravenna Bra confermato il 3-5-2 con Anacoura che viene coperto dai difensori Solini, Adriano Esposito e Bianconi mentre a correre sulle fasce laterali potrebbero essere Da Pozzo o Giulio Donati, un veterano, e Rrapaj che staziona a sinistra, in mezzo al campo Lonardi cerca campo e potrebbe avere la maglia in luogo di Di Marco, con Tenkorang e Rossetti (o Calandrini) sulle mezzali. Davanti è arrivati Okaka, 36 anni ma forse ancora un lusso per la Serie C: si gioca un posto con Spini e Motti.

Il Bra di Fabio Nisticò è senza Sganzerla, quindi Denis Chiesa ne prende il posto in una difesa che sarà completata da Cannistrà e Eros De Santis a protezione del portiere Franzini, in mezzo al campo capitan Tuzza con Campedelli e Brambilla che rischiano sulla pressione di Lionetti e Chianese, gli esterni potrebbero essere Cucciniello e Pautassi (che se la gioca con Sammouni e Umberto Morleo) mentre nel reparto avanzato la neopromossa piemontese punta ancora su Minaj, da vedere poi se con Sinani (titolare sabato scorso), La Marca (in gol dalla panchina) o eventualmente anche Enrico Baldini o Di Biase.

PRONOSTICO E QUOTE

Romagnoli favoriti in maniera piuttosto netta: questa l’impressione dell’agenzia Snai con le sue quote sulla diretta Ravenna Bra. Infatti il segno 1 è quotato a 1,75; potrebbe essere più gustoso puntare sul pareggio a 3,30, se invece vorrete osare con il segno 2, sappiate che è indicato a 4,40.