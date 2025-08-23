Presentazione della diretta Ravenna Campobasso, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA RAVENNA CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Purtroppo non esistono precedenti per la diretta di Ravenna Campobasso, ma proprio per questo sfruttiamo l’occasione per vedere insieme un confronto economico per le due squadre. Reduce da un percorso di ricostruzione dopo anni difficili questo Ravenna, presenta una rosa con un valore complessivo contenuto, ma strutturata con attenzione, puntando su giovani di prospettiva e profili esperti in grado di garantire solidità. L’investimento del club romagnolo si riflette in una politica salariale prudente e in una strategia che mira più alla valorizzazione dei talenti che alla spesa sul mercato.

Il Campobasso invece, tornato recentemente sotto i riflettori dopo vicende societarie complesse, ha mostrato una volontà chiara di crescere rapidamente, rafforzando l’organico con innesti mirati e affidandosi a una dirigenza ambiziosa. Il valore della rosa appare lievemente superiore a quello del Ravenna, segno di una maggiore disponibilità economica nell’immediato, ma il club molisano deve ancora consolidare la propria posizione nel professionismo per raggiungere una stabilità duratura. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Ravenna Campobasso, dove vedere la partita

Per poter seguire la diretta Ravenna Campobasso che andrà in scena allo Stadio Bruno Benelli per i tifosi che avranno acquistato un biglietto o sui canali di Sky Sport per quelli che seguiranno la partita tramite la televisione che dovranno aver sottoscritto l’abbonamento per poi sintonizzarsi al giusto orario su Sky Sport o Sky Sport Calcio o in streaming su NowTv o SkyGo.

Occasioni da tre punti per gli ospiti

Alle 21.00 si chiuderà la prima giornata del girone B di Serie C con due partite tra le quali sarà presente anche la diretta Ravenna Campobasso, la partita d’esordio per la squadra romagnola che è tornata nella categoria dopo aver vinto i playoff di Serie D della scorsa stagione e aver vinto anche la Coppa Italia di Serie D, e che si presenta dopo una convincente vittoria 2-0 contro il Cittadella nel primo turno della Coppa Italia Serie C.

Anche la squadra molisana arriva da una vittoria importante in Coppa Italia, un pesante 3-0 contro la Casertana ma nelle amichevoli precedenti ha mostrato alcuni dei limiti che nelle scorsa stagione hanno portato la squadra a rischiare i playout per gran parte del campionato salvo poi riuscire ad evitarli.

Diretta Ravenna Campobasso, i ventidue giocatori in campo

Per la diretta Ravenna Campobasso non c’è da aspettarsi grandi novità tattiche da parte di nessuna delle due squadre, entrambi i tecnici cercheranno di partire con i loro uomini fidati in modo tale da avere più certezze possibili, per Marco Marchionni queste si traducono in un 3-5-2 con Anacoura come portiere, Solini, Esposito e Scaringi i difensori, Rrapaj, Di Marco, Rossetti, Tenkorang e Corsinelli i centrocampisti, Motti e Spini gli attaccanti. Luciano Zauri invece proporrà nuovamente il 4-3-3 con Forte, Cristallo, Mondonico, Papini e Celesia, Serra, Cerretelli e Gala, Leonetti, Padula e Bifulco.

Diretta Ravenna Campobasso, possibile esito finale

Nonostante i giallorossi abbiano già dimostrato di essere all’altezza della competizione, la maggior conoscenza della categoria e la pressione che i padroni di casa potrebbero avere all’esordio potrebbe favorire i rossoblù che per questo motivo hanno la possibilità di tornare a casa dalla trasferta con il pieno dei punti. La partita si deciderà nelle sfide avanzate tra l’attacco a due dei romagnoli e la difesa a 4 schierata dagli ospiti e allo stesso anche il tridente d’attacco dei molisani che dovrà vedersela con una difesa a 3 che però in fase di non possesso può anche diventare a 5.