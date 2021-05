Diretta Ravenna Carpi/ Streaming video tv: ultima chance romagnola (Serie C)

DIRETTA RAVENNA CARPI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ravenna Carpi, in diretta dallo stadio Bruno Benelli della città romagnola, è il derby dell’Emilia Romagna in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, come d’altronde tutte le partite della trentottesima giornata del girone B della Serie C 2020-2021. Presentando la diretta di Ravenna Carpi, dobbiamo dire che l’attenzione sarà tutta rivolta ai padroni di casa, attualmente ultimi in classifica e dunque condannati alla retrocessione in Serie D.

DIRETTA GUBBIO FANO/ Video streaming tv: il match si gioca oggi per la decima volta

Il Ravenna dunque deve vincere e sperare poi in buone notizie dalla partita dell’Arezzo a Cesena per ribaltare questa situazione e chiudere almeno al penultimo posto che porterebbe i romagnoli almeno ai playout: nella scorsa giornata il pareggio proprio ad Arezzo aveva rimandato il verdetto, ma oggi siamo davvero all’ultima spiaggia per il Ravenna. La buona notizia per i padroni di casa è che si giocheranno le chance residue contro un Carpi che non ha più nulla da chiedere al campionato. Gli emiliani arrivano dalla sconfitta contro il Padova, sono certi di non poter andare ai playoff ma pure di non rischiare nulla in ottica salvezza, che è già certa: Ravenna Carpi sorriderà dunque ai padroni di casa?

DIRETTA FERALPISALÓ PERUGIA/ Video streaming tv: due episodi, tutti al Renato Curi

DIRETTA RAVENNA CARPI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Ravenna Carpi sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA CARPI

Esaminiamo adesso quelle che potrebbero essere secondo noi le probabili formazioni di Ravenna Carpi. Vanacore squalificato per i padroni di casa, che dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 con Tomei in porta; in difesa Albertoni, Boccaccini, Codromaz e Perri, mentre a centrocampo i favoriti per le maglie da titolari potrebbero essere Rocchi, Esposito e Papa; infine nel tridente offensivo i favoriti sono Ferretti, Sereni e Martignago. Il Carpi potrebbe rispondere con un modulo 3-4-1-2 che vedrebbe Sabotic, Venturi ed Ercolano nella difesa a tre davanti al portiere Pozzi; Marcellusi, Bellini, Ghion e Llamas sono invece i favoriti a centrocampo, infine ecco il trequartista Ferretti a supporto dei due attaccanti, che dovrebbero essere Giovannini e De Cenco.

DIRETTA/ Cesena Arezzo video streaming tv: sono 8 i precedenti al Manuzzi

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ravenna Carpi in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favori tutti per la squadra padrona di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,50, si sale poi a quota 4,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Carpi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA