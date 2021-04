Diretta/ Ravenna Cesena (Serie C) streaming video tv: derby di Romagna

DIRETTA RAVENNA CESENA: PARTITA TESA!

Ravenna Cesena, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna sarà una sfida valevole per il recupero dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Classico derby di Romagna tra due formazioni che arrivano all’appuntamento in un momento non certo esaltante. L’ultimo pari interno senza reti contro il Mantova ha dimostrato che per il Cesena i problemi non sono ancora risolti e che soprattutto la partecipazione ai play off non può considerarsi blindata. La Virtus Verona, al momento prima formazione esclusa dalla post season, è lontana 4 lunghezze dai bianconeri che si trovano all’ottavo posto e proveranno a infliggere un duro colpo a un Ravenna sempre più nei guai in zona retrocessione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Buon momento per l'Olbia, diretta gol live score

Dopo l’ultimo 0-0 interno contro la Fermana i giallorossi sono rimasti da soli all’ultimo posto in classifica, a -2 dall’Arezzo penultimo. Lo spettro della retrocessione diretta si fa sempre più concreto col Ravenna che nel 2021 non ha ancora vinto una singola partita, a digiuno di successi da 17 match consecutivi, ultima vittoria quella del 19 dicembre scorso contro l’Imolese.

Diretta/ Renate Pergolettese (Serie C) streaming video tv: pantere verso la resa

DIRETTA RAVENNA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Cesena non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Pistoiese Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: orange in crisi nera

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA CESENA

Le probabili formazioni della sfida tra Ravenna e Cesena presso lo stadio Bruno Benelli. I padroni di casa allenati da Leonardo Colucci scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Tomei; Alari, Caidi, Boccaccini; Shiba, Fiorani, Esposito, Rocchi, Zanoni; Ferretti, Sereni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da William Viali con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Bortolussi, Russini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Ravenna Cesena, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.30 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.10 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.20 volte quanto avrete deciso di puntare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA