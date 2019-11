Diretta Ravenna Cesena/ Streaming video tv: derby romagnolo (Coppa Italia Serie C)

Ravenna Cesena verrà diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Ravenna e sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. In campionato le due squadre hanno finora condotto un cammino simile: 14 punti per il Ravenna e 13 per il Cesena, entrambe le formazioni appena sopra la zona play out del girone B. Il Ravenna è reduce da un pesante 4-1 subito sul campo del Carpi, il Cesena ha pareggiato 3-3 in casa della Fermana. Si tratta di un derby sempre molto sentito in Romagna, nella fase preliminare i bianconeri hanno eliminato Rimini e Vis Pesaro, mentre per il Ravenna si tratta dell’esordio in questa edizione di Coppa Italia di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Cesena, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA CESENA

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Ravenna Cesena, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Ravenna allenato da Luciano Foschi schiererà un 3-5-2: Spurio, Nigretti, Didayi, Ronchi, Grassini, Lora, Selleri, D’Eramo, Ricchi, Giovinco, Nocciolini. Il Cesena guidato in panchina da Francesco Modesto risponderà con un 3-4-3 così schierato: Aghliardi, Ciofi, Ricci, Sabato, Capellini, De Feudis, Rosaia, Valeri, Zecca, Saraò, Zerbin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Ravenna favorito sul Cesena. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.90. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



